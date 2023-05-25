台南市中西區民生路一家桌遊館25日清晨6時遭人砸店，莊姓男子先前在店內輸錢心情鬱悶，在朋友慫恿下，一大早驅車到店家，棒砸泊車檯發洩，台南市警方4小時逮獲莊男，全案依照恐嚇、毀損罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市1家桌遊館25日清晨突被砸店，做案男子駕車倒車撞擊店門，再下車持棍棒猛敲擊泊車臺，隨即駕車逃逸。幸好店家當時已關門未營業，全程僅有男子1人作案，店方未有人出面阻止。

莊男以為清晨做案沒人注意，不料全案發生過程遭路人拍下影像，上傳網路，立即引發討論，警方展開追查，店家起初還以為是股東在外欠債所引發的糾紛。

警方追查4小時，在成功路逮捕作案後正準備吃早餐的22歲莊男。莊男驚訝警方抓人如此神速，坦承平時是白牌計程車司機，曾到店家玩桌遊輸了不少錢，懷疑過程有鬼。

莊男早就對店方心懷不滿，近日加上朋友慫恿，一怒之下才前往砸店發洩怨氣，犯案後因車子後方毀損，還需花錢修理，已感到懊悔，又遭警方逮捕，更覺得不償失。

警方正調查雙方恩怨，深入追查砸店幕後原因，釐清莊男是否遭人唆使作案，台南市警2分局表示，警方絕對有快速打擊的專業能力與決心，不容許有任何破壞社會秩序行為。