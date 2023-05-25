桃園日前一名朱姓健身教練大鬧統一超商，遭到警方強勢執法。先前傳出朱男暴走原因是因為感情問題，沒想到朱男的女友證實已放生後，朱男的小三卻開始在網路上放話嗆聲，相關話題引發熱議。

朱男5月20日在超商發飆亂砸商品、毆警，除了網友熱烈轉傳當初的暴走影片，警方執法過當與否也成為話題焦點；傳出朱男會在當天失控，是因為向交往3年、同為健身教練的女友求婚被拒，之後女友曾證實已經放生，強調沒有求婚也沒有拒婚。

朱男小三向正宮嗆聲。（翻攝自當事人IG）

有網友發現，朱男小三昨（24）日在IG發表一系列的貼文、現實動態，嗆聲「男未婚女未嫁，哪裡算偷吃啊？」、「與其檢討我搶人前男友不如想想自己的缺點是什麼，為什麼會被拋棄吧」、「我本來就沒什麼道德感，抱歉。弱肉強食嘍」，證實自己曾當過小三，不過現在她才是現任；更離譜的是，小三公布她和正宮的對話內容，「朱XX（朱男）說，如果妳再繼續來騷擾我們，他真的會出去殺人」，放話「請各位他X的閉嘴，不要惹神經病」。

朱男小三在IG承認當小三後被扶正。（翻攝自當事人IG）

對此，許多人紛紛回應，「看不懂現在一堆這種瞎妹，講一堆三觀錯亂的言論是有很缺嗎？說到底就是寧濫勿缺越會講這種話，愛搶別人的東西的人，通常都是自卑沒自信，需要靠贏別人來證明自己的存在，說真的也是很可悲」、「她限動PO出對話的內容有，『他真的會出去殺人』這部分，有構成恐嚇公眾罪或是其他罪名嗎？他有過傷害的先例能夠列入考慮之類的嗎？」、「兩個有病的配在一起剛好，一個亂破壞超商，一個亂破壞感情，超商店員跟正宮很可憐欸，還有健身房把關一下教練EQ好嗎，誰知道哪天會拿啞鈴來砸誰也說不定」。