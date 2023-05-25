每個人對待戀人方式不同，有些人會細心呵護對方並答應所有要求，但有些人則是很難伺候各種要求樣樣來，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女女、雙魚女、雙子女在戀愛裡最難伺候，其中雙魚女希望能擁有像童話故事般的愛情，所以時常將身邊的一切幻想成美好情境，並會要求另一半乖乖配合她們作夢。

▍處女女

處女女談戀愛前，就已經對伴侶非常挑剔，交往後，更是會有諸多要求。她們有完美主義的傾向，希望另一半能符合心目中的樣子，所以會想改造對方，假如對方達不到要求，她們會一點一滴的叮嚀提醒，等到符合時，又會有新的期待，總之，不管如何她們都會挑出待改進的地方，很難得到她們的讚美。

▍雙魚女

雙魚女不相信童話都是騙人的，她們一心想著自己能擁有像童話故事般的愛情，不管現實再怎麼殘酷，就是想將身邊的一切都幻想成美好的情境。愛情這東西本來就很容易讓人浮想聯翩，而碰上雙魚女，很難不變成輝煌的劇本，另一半得乖乖配合她們做夢，同時要注意的是，雙魚女會隨時篡改劇本，所以另一半需懂得迅速轉換角色。

▍雙子女

雙子女對另一半的要求，就如秋天的落葉般，一直不斷從樹上落下，等到對方好不容易掃光落葉時，雙子女又有一輪新的點子在發芽了。雙子女的奇特想法多，會隨時改變心意，假如另一半想掌握主導權，就必須鍛煉自己腦筋動得比她們還要快！