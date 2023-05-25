英國提供了烏克蘭一批「風暴影」(Storm Shadow)巡弋飛彈，使烏克蘭獲得打擊敵人後方的長程攻擊武器，並且很快用來摧毀盧干斯克、克里米亞的俄羅斯重要目標。外界頗好奇是哪一種戰機攜帶並投擲?現在答案揭曉，是由Su-24戰機負責風暴影飛彈的轟炸任務。

戰區(The Drive-The warzone)報導，烏克蘭國防部長列茲尼柯夫(Oleksii Reznikov)在網上發布的一則推文，是他與英國國防部長華萊士(Ben Wallace)走訪基輔有關。在烏克蘭和英國國旗的背景下，有一張列茲尼柯夫與華萊士握手的官方照片，另一張是華萊士豎起了大拇指，而中間的一張，似乎是華萊士的簽名照片，上面是一架 Su-24起飛的模樣，華萊士在照片上寫著「致所有勇敢的少數人，他們冒著一切風險維護烏克蘭的榮譽。」他這句話是改編自英國首相邱吉爾向英國皇家空軍的致敬詞「「人類戰爭史上，從未有如此少數，為這麼多人做出貢獻」」。

I was glad to host my great friend Ben Wallace, @BWallaceMP, in Kyiv.

We had a very meaningful discussion focused on priorities for increasing Ukraine’s defense capabilities, particularly providing long-range weapons such as Storm Shadow.



We also discussed prospects for… pic.twitter.com/kVEo8dtFMc — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 24, 2023

真正的重點在這架Su-24戰機攜帶著風暴影飛彈，答案揭曉了。

限於列茲尼柯夫的推特圖片解析分辨率普通，所以勉強放大才能看出一些細節。「烏克蘭武裝」(Ukraine Weapons Tracker)分辨出這是一架Su-24MR型偵察機，機鼻搭載的不是地貌雷達，而是航拍攝影機。這有點不尋常。

目前尚不清楚這張照片是否是Su-24執行風暴影任務的實況照片，也可能是搭載測試照片，甚至可能是合成照片，但即使如此，也似乎可以確認 Su-24 是風暴影的主要發射機。

這是合理的，目前烏克蘭空軍有2種空中戰鬥機：Su-27與 MiG-29；2種對地打擊戰機：Su-24與Su-25。 剛好都是「大小配」。由於風暴影飛彈巨大也沉重，單1枚就達到1234公斤，因此輕型的MiG-29與Su-25都不可能搭載，這2種戰機的掛架承重上限只有500公斤。

雖然Su-27也有可能裝備它，但是烏克蘭似乎沒有這個前例，他們的Su-27都是專職防空任務。

另一個問題是，為何照片中的戰機是Su-24MR，它是個戰鬥偵察機，而不是戰鬥轟炸機。戰區推測，這可能是因為Su-24M戰損過多。根據分析情報網站，俄羅斯全面入侵以來，烏克蘭至少被擊了17架Su-24M，剩餘的戰機可能已經不多了，反而是偵察型的Su-24MR還算充裕，機體結構也比較健康。

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既然Su-24MR不是專職的打擊機，這能夠執行風暴影投放的任務嗎？理論上不困難，因為風暴影飛彈在飛行前，就可以輸入目標坐標，這意味著戰機不需要再額外對它進行多餘引導，只要飛到它的有效射程內即可。