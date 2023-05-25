行政院為洗刷台灣「行人地獄」惡名，今天通過「行人優先交通安全行動綱領」，台中市長盧秀燕出席行政院會表示，市府會全力配合，更建議「加強以科技執法取代警力」，並爭取增加科技執法設備經費，讓警察回歸治安和維持交通的工作，提升執法效率。

針對今日行政院會的專案報告，盧秀燕說，5月份全國交通大執法，統計資料顯示，約取締10萬件，其中台中市約1萬件，以22個縣市約10萬件來說，需消耗相當大量的警力，而且警察已有一定的工作，很難一直耗費大量警力在街上取締交通違法，因此她建議加強以科技執法方式取締。

盧秀燕指出，警政署去年補助全國科技執法265處，除以22個縣市，每個縣市被分配10處左右；今年警政署補助全國14處，22個縣市可能都不夠分配到1座，呼籲警政署應該要增加補助各縣市科技執法設備的經費。

市府交通局表示，「交通事故零死亡」是市府期許達成的長期目標，交通安全推動非一蹴可幾，為加強各項道安工作的推動深度、廣度及實施成效，市府配合交通部第14期院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」計畫，已研擬台中市道路交通安全整體改善計畫，除今年原本已編列交通工程相關預算3390萬外，更積極追加600萬元，加強增設創新交通工程設施，放大型行人燈及行穿線照明，提升路口行人安全。