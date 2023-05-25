秦剛與衣索比亞副總理兼外長德梅克會談落實非洲之角和平發展構想。（大陸外交部）

大陸外交部網站消息，中國大陸國務委員兼外長秦剛25日在北京與衣索比亞副總理兼外長德梅克會談。秦剛強調，中方也願與衣方加強協作，推進落實「非洲之角和平發展構想」。發展與非洲國家的團結合作是中國對外政策的重要基石，也是中方長期堅定的戰略選擇。

秦剛說，中國和衣索比亞是高度互信的好朋友、精誠合作的好夥伴和肝膽相照的好兄弟。建交半個多世紀以來，兩國始終相互支持、相互幫助，成為發展中國家團結合作、共贏發展的典範。近年來，在兩國領導人關心推動下，中衣全面戰略合作夥伴關係快速發展，務實合作持續深化，兩國友好日益深入人心。中方願同衣方一道，以落實兩國領導人重要共識為引領，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，推動兩國關係不斷取得新發展。

秦剛強調，當前，衣索比亞正值鞏固和平、聚焦發展的關鍵時期。中方堅定支持衣國和平進程，願深化兩國各領域合作，助力衣國戰後重建和發展振興。中方也願與衣方加強協作，推進落實「非洲之角和平發展構想」。中方已向非洲之角地區國家提供並交付兩批緊急糧食援助，正考慮新提供一批緊急糧援，幫助各國緩解燃眉之急。

秦剛表示，感謝衣國政府為中方自蘇丹撤僑以及營救在衣遭劫被扣中國公民等提供大力支持和協助，希望衣政府採取切實有效措施保障中方機構和人員的安全和合法權益。

德梅克說，衣國和中國有著源遠流長的深厚友誼，兩國合作為人民帶來實實在在的好處，打造了「南南合作」典範。衣方永遠不會忘記中方為衣國抗擊外來侵略、爭取經濟社會發展以及當前全面和平重建提供的寶貴幫助，願鞏固兩國傳統友誼，繼續堅定支持彼此維護核心利益，規畫好未來合作，為兩國全面戰略合作夥伴關係持續注入新動力。

衣國高度重視改善國內安全局勢，將繼續全力保障中方在衣國機構和人員安全。衣讚賞中方始終宣導和平、維護和平，願加強雙方國際地區事務協調，共同捍衛國際關係基本準則。

雙方還就中非合作等交換了意見。秦剛表示，中國始終將非洲視為外交優先方向，發展與非洲國家的團結合作是中國對外政策的重要基石，也是中方長期堅定的戰略選擇。雙方要繼續攜手加強團結友好、共謀發展。德梅克表示，中國是非洲的好朋友。中國現代化發展成就具有重大啟示意義，將鼓舞激勵非洲國家加快自主發展。非中合作前景光明，非中友誼萬歲。