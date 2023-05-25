黃姓糕餅業者表示，賴母工作努力認真。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

台中市賴姓高中生擁5億房產卻在與夏姓代書助理同婚登記後兩小時離奇墜樓身亡，並扯出賴母和公公通姦生下賴男，離奇案情震驚社會，其中賴母的角色也備受關注。今天賴母的前雇主接受媒體訪問表示，印象中賴母衣著及為人都樸實，工作相當認真，外界關注賴母能拿多少錢，但他想到的是賴母坎坷境遇下辛勤工作的樣子。

彰化鹿港黃姓糕餅業者指出，他的糕餅店在彰化鹿港及台中市西區都有工廠，大約在三年前，賴母因工作的工廠歇業而到台中市西區的工廠應徵工作，因為是新人，大部分負責清潔環境及整理糕餅盒子的工作，賴母就像鄰家媽媽一樣，很努力在工作，但現在外界大都只關注在賴母可拿到多少遺產。

他表示，賴母上班後，公司幫她投保時，勞保局來函表示沒有這個人，後來再次確認賴母提供的身分證，確定沒有問題，但勞保局一樣回函沒有這個人，再查證才發現賴母的戶籍已經被註銷，之後因為無法投保勞保，因此賴母大約工作一個多月後就離職了。

他回想賴母當時的工作狀況，他還記得賴母的穿著及為人都十分樸實，不是什麼貴婦，就跟鄰家媽媽沒什麼兩樣，每天騎著摩托車上班，很努力認真在工作，效率很高，也跟同事相處很好，脾氣很好，他現在看外界大都關注賴母可以拿到多少錢，但他眼中賴母工作很努力，很辛苦生活。

5億高中生案震驚全台，黃姓業者說，他還記得賴母曾經在聊天時提到兒子讀高中，原本樸實不多話的賴母言談中滿是驕傲與欣慰，賴母遠嫁台灣後發生這麼多事，到最後寶見兒子還離奇墜樓身亡，他認為賴母應該是最可憐的人。