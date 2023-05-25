印尼央行將其基準的七天逆回購利率維持在5.75%不變，並符合路透調查31位分析師的預測。

印尼央行還將隔夜存款工具利率和貸款工具利率，分別保持在5.00%和6.50%。

在被問到何時考慮降息時，央行總裁Perry Warjiyo說，全球不確定性仍是一個問題。總裁還說，正在關注美國債務上限談判，是否將包括削減開支。

央行將繼續加強印尼盧比的穩定，以緩和輸入性通膨問題。此外受到經常帳盈餘和資本流入的影響，預計印尼盧比將繼續升值。

總裁也說，通膨持續獲得緩解，並低於先前的預期。

目前印尼的通膨已經放緩，來到稍高於央行的目標區間。部分分析師說，央行很快地會考慮放鬆貨幣政策，以便在出口放緩之際支援經濟成長

在央行宣布利率不變之後，印尼盧比匯率不變，最後小跌0.4%，來到14953兌1美元。

央行也似乎非常擔憂國內經濟成長，將2023年目標維持在4.5%至5.3%區間，並且不再提到「預計會在預測區間的上端」。

央行總裁也說，第一季的GDP顯示營建業和房地產投資的成長放慢。他指出，趨勢是投資通常會在選舉前放緩。印尼定於2024年舉行大選。