Nvidia將公司定位為訓練AI軟體的頂級組件供應商，讓Nvidia成為AI狂潮下最大受惠者，Nvidia在美國時間24日盤後公布財報，不僅上季每股盈餘1.09美元優於市場預期，公司亦預估，截至7月的本季，銷售將達到大約110億美元，遠優於市場預期，激勵Nvidia盤後股價一度飆漲28%，也激勵Nvidia及AI伺服器概念股。

據業界表示，目前AI伺服器多搭配8顆GPU，GPU除均熱片外，散熱多採3D VC，均熱片廠健策、Cooler master、奇鋐可望受惠，Nvidia展望優於預期，積極建置AI伺服器的微軟是重要推手，連帶微軟AI伺服器供應商金像電、台達電及建準業績也跟著水漲船高。

儘管PC/NB市況不佳，受惠於AI相關需求強勁，近期健策獲追加約30%均熱片訂單，成為健策下半年營運重要支撐。

台達因掌握伺服器電源及散熱兩項關鍵技術，擁有伺服器電源管理及熱管/VC(均熱片)/風扇/馬達等散熱元件完整產品線，可以提供客戶從伺服器電源管理到氣冷/液冷整體解決方案，吸引各大品牌廠上門合作協助建置AI伺服器，據了解，微軟AI伺服器從電源管理到散熱系統，台達都是最主要的供應商，除微軟外，Dell、HP、甚至各大半導體廠AI伺服器相關訂單也穩定增加，法人預估，今年台達伺服器相關電源及散熱產品營收有望維持年成長20%到30%水準。

奇鋐在伺服器領域主要提供客戶機殼+風扇+散熱器，主要競爭者為台達、愛美達及Cooler master，奇鋐董事長沈慶行在日前法說會表示，今年全球伺服器約1400萬台，AI伺服器頂多10萬多顆，預估明年可以成長2到3倍，公司3D VC主要應用在AI伺服器上，佔比約10%到20%，目前訂單很穩定，今年及明年伺服器業務將穩定成長。