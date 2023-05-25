苗栗一名人妻去年7月結婚後2個月，就被丈夫發現她的行車紀錄器中，有名男子某日騎車在妻子轎車前方對她「手比愛心」，接著2人到摩鐵開房，丈夫提告求償50萬，還向法官出示妻子的交友檔案，上頭自我介紹欄寫著「2個月的人妻」，認定小王確實知道對方已婚，法官判小王需賠15萬。

丈夫主張與前妻去年7月結婚，12月離婚，他在去年10月29日發現女方晚回家，隔天查看行車紀錄器，發現另名男子當時騎車行駛在前妻的轎車前方，還在停等紅燈之際對女方「手比愛心」，之後2車就一起到摩鐵；前妻後來坦承男子知道她已婚，還向她索討自拍裸照，2人曾多次接吻、舌吻。

男子因與前妻任職於同公司，對方外遇一事使他在公司形象及工作上遭受重大影響，求助婚姻諮商與心理諮商，男子向女方外遇對象求償50萬；被告男子雖辯稱女方在交友軟體上無記載已婚，不過男子出示前妻的個人頁面，在去年9月至12月間確實有「2個月的人妻」字樣，且女方離婚後13日即搬去與被告同居，顯見雙方一直有來往。

苗栗地院認為，被告男子與女方在交友軟體相識時，女方有在自介確實寫下「2個月人妻」，由此可見男子已知對方已婚，另外在2人前往摩鐵路上，男子還對著女方「手比愛心」示愛，還在摩鐵停車場停留22分鐘，已侵害配偶權，判須賠償15萬，全案仍可上訴。