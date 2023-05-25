高雄美術館特區為知名豪宅聚落，「興連城開發」插旗特區，位於美明路的672坪基地，將推出地上30層制震大樓，近日舉辦動土，瞄準換屋族，預計在2024大選後再公開，屆時房價才會確定，但市場預估每坪將上看5字頭。

這塊基地由興連城開發2年前用10億元搶下，將規畫建造30樓高的輕豪宅大樓。「興連城開發」開發董事長周惠賓指出，今年興聯誠建築集團預計推出環河案、橋頭案，總銷約40億元，美明案則預計在2024總統大選後公開，總銷預估約40億元。

興連城開發插旗美術館特區，美明案近日舉辦動土典禮。（柯宗緯翻攝）

周惠賓表示，美明案規畫地上30樓、地下6樓，共170戶，單層僅6戶，規畫2＋1、3、3＋1房格局，戶戶可配平面車位，搭配日本住友制震結構，這也是興聯誠建築集團進軍美術館特區的第2案。

周惠賓指出，該案擇地在美術館特區美明路上，鄰近台鐵內惟站、全聯福利中心，未來完工後，高樓層南向霸氣眺望美術公園，立足在美明路最美的一段，豪宅氣度完全不輸美術館路，視野更是不同凡響。