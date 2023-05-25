▲基隆市議長童子瑋（右二）與議員許睿慈（右一）於新豐街161巷針對畫設紅線會勘，現場與當地居民交流討論。（徐佑昇攝）

▲新豐街161巷先前因為車輛併排違停嚴重影響消防車救災之情形。（許睿慈辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

▲新豐街161巷停車情形，已佔據到車道，夜間還會有並排出現，恐影響救災車輛出入。（徐佑昇攝）

▲新豐街161巷機車停車情形，已明顯佔據車道，恐影響救災車輛出入。（徐佑昇攝）

新豐街並排停車導致救災困難 正妹議員促畫設紅線管理

位於基隆市中正區新豐街 161 之巷弄並排停車嚴重，影響救災。基隆市議員許睿慈表示，該處近年已發生2次火災，然現場車輛並排違停，嚴重影響到消防車及救護車通行。許表示，該處基市府早就可畫設紅線，但卻長達10年沒有單位處理。對此基市府相關單位會勘後表示，該處確實有消防等需求，會盡快評估是要劃設雙向或單向紅線。

市議員許睿慈表示，中正區新豐街 161 巷屬私人巷弄，社區本身雖有自行畫設紅線，但因非政府畫設，因此實際上員警無法取締管理。然該巷弄狹小又併排停車，容易導致救災困難，於2017 年及 2020 年已發生2次火災，均嚴重影響到消防車及救護車通行。

許睿慈說明，該處雖為私人社區巷弄，但公眾使用已達35年，依法屬「公用地役」，且地主也已簽名同意配合市府納管，基市府早就可畫設紅線，但卻長達10年沒有單位願意處理，形成民眾願意納管但政府機關卻「互踢皮球」的現象。

基隆市議長童子瑋也至現場會勘表示，該巷弄有非常多居民陳情希望納管畫設紅線的需求，而許議員也很認真協調，因此今天特別請交通處、都發處、工務處、消防局、警察局等單位均到場研擬，希望能徹底一次解決此問題，讓民眾安心。

對此基市府相關單位會勘後表示，該處確實有消防等安全需求，由於該巷弄狹窄有4.5米至6米不等，會盡快評估是要畫設雙向或單向紅線來管理，保障市民安全。