台中市政府配合中央普發現金，推出「振興經濟三部曲」，首部曲「物調券大放送」第一階段今、明兩天在30處公有市場、17處攤販集中區及23處商圈，共將發放15萬份200元物調券。市府經發局表示，第一階段物調券兌換踴躍，公有市場30處及4處攤集區上午已全數順利兌換完畢，現金清點均無誤差，明天還有一天兌換的機會。

台中市今、明兩天在70處市場、商圈、夜市發放共30萬份的200元「物調券」。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

經發局張峯源指出，台中市共70處場域發放物調券，配合營業時間不同，發放時間不盡相同，因台中市傳統市場皆為早市，上午9點同時發放、商圈下午2點發放，夜市則是晚上6點。

張峯源說，放份數最多的建國市場，一早已有眾多民眾排隊，排在第1位的阿婆更說他早上6點半就到場搶得頭香，自治會也貼心準備椅子供長者或排隊民眾使用。民眾也肯定物調券就像購物打五折的優惠，希望市府這類的活動多辦理。

100元現金可換200元的物調券，攤商認為有刺激消費的功能，經發局指出，有些市場的攤商，如第五市場有10幾家攤商就搭配物調券推出優惠活動，民眾可憑一張200元物調券，買到原價超過220元至260元的商品，攤商與市府共同努力讓民眾的現金變大。

經發局說明，物調券分兩階段發放，共祭出3000萬元購物金，發放30萬份200元物調券，每人每次最多兌換2份，兌換不找零，第一階段自5月25日至5月26日發放15萬份，使用時間為5月25日至5月28日，不得跨地點、僅能在兌換的場域消費使用。

經發局指出，兩階段物調券互不通用，第二階段將在6月舉辦。請民眾留意各場域發放時間，務必注意物調券使用規範，倘逾期或遺失，恕不退費或補發。