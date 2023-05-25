教育部今天表示，已在4月25日核准苗栗縣賢德工商自112學年起停止招收新生，倘該校所屬學校法人規畫自112學年起停辦該校，則須啟動安置在學學生事宜。

教育部說，賢德工商111學年教職員13人、學生81人，去年11月28日被公告列為專案輔導學校，改善期限至113年11月27日止。不過賢德工商主動申請112學年起停招，教育部已經核准。

教育部表示，依據「私立高級中等以上學校退場條例」規定之程序，賢德工商尚未停辦，因此還不能申請退場基金墊付教職員薪資；且該校尚在規畫校產後續之處理。