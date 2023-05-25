南韓人氣男星李昇基在音樂、戲劇、綜藝等領域都有著不俗的表現，21日更飛來台灣開唱，擁有不少粉絲支持。誰料，自他認愛並宣布與李多寅結婚後，風波不斷，近期更傳出他的新居總面積高達363坪、更有可容納12輛車的單層停車場，規模令人吃驚。對此，其所屬經紀公司也急忙出面否認。

韓國綜藝節目《Free Doctor (프리한 닥터)》近期透露的預告片中，將介紹3組明星夫妻的住所。其中，李昇基與李多寅的新住家據稱是位在首爾的363坪豪宅，且私人的停車場「最多可以停放12輛車」，規模十分驚人。然而，綜合韓媒報導，據不動產登記資料顯示，該住宅當初是因申請為商業用途，才使李昇基能成功申請貸款，因而若李昇基夫婦將此屋以居住用途來使用，則需償還所有貸款，且還有可能吃上數額不低的罰款。

對此，據韓媒《SBS》報導，李昇基所屬經紀公司HUMANMADE對此發出官方聲明，指出：「在影片中播出的李昇基婚房是虛假消息，他們並不住在那間房子。」並指出正在與電視台方取得聯繫要求採取措施，至於其他事項則屬於藝人的私生活範圍，無法透露。

#LeeSeungGi clarified that him and his wife #LeeDain's home, where they are to make a fresh start together, is not a big mansion like they said on television. #이승기 #이다인



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消息PO光後，在韓網上引發網友討論，紛紛留言寫下：「感覺他結婚後被不斷的非議，粉絲應該很難過」、「安靜生活吧，最近的消息真的夠多了」、「不過尚未確認的消息被爆出來的確不太好」、「票都賣不太出去了，哥哥還是專心在綜藝上比較好。」