新北市榮民服務處2022年與三峽恩主公醫院討論醫療服務合作，雙方近期簽署醫療服務契約書，內容包含新北市年長榮民(遺眷)就診專車、門(急)診掛號費優免、住院病房差額折扣等就醫優待與協助，轄內65歲以上且健保為6類1目的榮民、遺眷，從今年5月1日起至2025年4月30日止，將給予上述優惠。

新北市榮服處長林振生今前往恩主公醫院，感謝院方體恤土城、三峽、鶯歌、樹林一帶的榮民遺眷到北榮就醫不變，願意提供優惠方案嘉惠地方居民，提升就醫便利性和醫療照護品質，實屬不易，盼未來繼續創造雙贏合作局面。

恩主公醫院院長黃信彰表示，退輔會推動榮總、分院、榮家三級金字塔照護計畫，恩主公醫院期望延續北榮總照護服務榮民的精神，讓長期習慣到北榮看診的長者，就近在恩主公醫院滿足醫療需求，實踐社區醫療照護，為提高榮民眷健康認知，榮服處定期舉辦健康講座，提供醫療資訊。

恩主公醫院指出，凡設籍新北市轄內65歲以上且健保為6類1目之榮民、遺眷，從今年5月1日起至2025年4月30日止，攜帶健保卡、身分證及榮民證(遺眷家戶代表證)至恩主公醫院就診，提供門(急)診掛號費優免，因公傷殘者、因公殉職之遺眷優免全額門(急)診掛號費、健康檢查、住院病房差額折扣、自費項目折扣等就醫優待，以及全責病房住院就醫協助。