被指為詐騙集團的「不動產債權借貸媒合平台im.B」被爆違法吸金25億元，前台南縣長蘇煥智今天痛批主管機關不作為，在行政院成立打詐國家辦公室之際，更凸顯行政院及金管會縱容網路P2P的金融詐騙犯罪，實在是非常諷刺！充分顯示民進黨執政的腐敗、無能、沒擔當。而且與惡的距離如此接近。蔡英文、賴清德應該要求金管會主委黃天牧立即下台負責。

蘇煥智指出，5月1日爆發im.B違法吸金25億元。被指為詐騙集團的「不動產債權借貸媒合平台im.B」涉及詐騙5千多位投資人。公司內部高管主動坦承95％債權是假的，重複將債權上架，卻無實質債務人。而所發的利息、傭金是以後金補前金的方式維持，是典型的龐氏騙局。也是網路版的「鴻源投資案」再現。

而台北地檢署於5月6日也以違反銀行法等偵辦，主嫌原名曾耀鋒（化名為曾國緯）、曾銘祥（曾父）、張淑芳（曾女友）、潘志亮、張繼億等五人被收押。另外三人交保。

不動產債權借貸媒合平台im.b是什麼？蘇煥智表示，根據報導，主嫌曾耀鋒是四海幫海鐵堂成員，因涉及重利、詐欺、妨害自由三種罪行，早已通緝中。卻化名曾國緯繼續行騙。

他說，「不動產債權借貸媒合平台im.b」的台灣金隆科技股份有限公司，早在2015年即正式成立，從事不動產二胎債權借貸媒合服務。透過網路平台號召投資人把錢投入二胎抵押借款債權，並媒合有二胎抵押借款需求的借款人。然後再給予投資人保証相對優厚的利息，年化報酬率6％～15.96％都有。

此外，im.B標榜「不動產作為抵押品」，讓投資人以為有不動產第二胎抵押權保障而卸下心防。蘇煥智表示，P2P(Peer-to-Peer Lending)的借貸平台，過去在中國大陸曾經蓬勃發展，並且於2015年達到顛峰，估計最高曾有3500家P2P網貸平台。中國的網貸市場債務一度高達2000億美元，相當約6.2兆新台幣，結果2018年發生債務危機。

他說，2018年出現問題的P2P平台共有1282家。472家企業涉案金額超億元，其中涉案金額在5億元及以上的有30家，大量投資者受害。結果在中國大陸爆發的網貸危機，現在就在台灣活生生上演，甚至是以詐騙的方式上演！

蘇煥智認為，主嫌曾耀鋒深知行銷之道，除了先利用名電視主播盛竹如拍攝宣傳影片代言（但盛竹如否認），之後更透過宜蘭縣不動產仲介經紀商業同業公會理事長、前行政院政務顧問陳振坤牽線認識民進黨立委陳歐珀，並利用此關係邀請綠營高層包含鄭文燦、黃偉哲、林佳龍、蘇嘉全、陳家欽等人出席公司或基金會相關活動，營造雄厚政商關係。

而且他說，曾耀鋒還將自己包裝為建商，是透過銷售建案致富，這也讓政治人物卸下心防，尤其建商是許多政治人物的募款來源，政治人物有建商的邀約更是趨之若鶩，陳歐珀更利用主嫌的房屋作為服務處利用，被視為與主嫌有相當深厚的關係，這也是陳歐珀被各界針對、被迫放棄連任的主因！

金管會認為P2P目前不是金融監理法令所規範之特許業務，而提供相關服務之平台業者，亦非金管會監理之金融機構；不過，蘇煥智強調，P2P並非無法可管，業者必須遵守不得涉及發行有價證券、受益證券或資產基礎證券等「五不原則」，只要逾越、就涉及觸法。

而此次im.b違法吸金，公司內部高管主動坦承95％債權是假的，或重複將債權上架，卻無實質債務人。而所發的利息、傭金是以後金補前金的方式維持，他說，這是典型的龐氏騙局。顯然已經踰越P2P的五大原則。但金管會卻不聞不問！

蘇煥智痛批，金管會銀行局聲稱 P2P 權責在經濟部商業司、並非金管會的主管業務；而經濟部商業司則聲明金融借貸放款不屬於經濟部權責範疇。二個部會互推皮球。不過銀行法第19條規定主管機關是金管會。

他指出，由於主管機關不作為，也容易造成政治人物無法判斷該吸金是否違法？並進而背書壯大其聲勢。所以作為主管機關的金管會應負起最大的責任。可是事件發生到現在，行政院及總統府對金管會毫無處分，也不負任何責任？整個政府機關真的非常麻木！

蘇煥智砲轟，在行政院成立打詐國家辦公室之際，而im.B吸金詐騙、政商勾結，更凸顯行政院及金管會縱容網路P2P的金融詐騙犯罪。實在是非常諷刺！而主管機關權金管會，卻仍拒絕行使公權力；充分顯示民進黨執政的腐敗、無能、沒擔當。而且與惡的距離如此接近。蔡英文、賴清德應該要求金管會主委黃天牧立即下台負責。