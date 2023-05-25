王立強假共諜案，台北地檢署4月28日二度不起訴中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，但卻遭境管逾千日，2人被訴洗錢罪部分，台灣高等法院25日開庭，向心夫婦希望早日審結還給他們清白。庭末法官諭知7月12日辯結。

向心在法庭外受訪表示，他無辜遭境管3年半，大陸公司的1萬名股東因他無法回去處理公司事宜，權益受到影響，他的80多歲父親因此生重病癱瘓，希望他與妻子回去探望；因為一個騙子的話，讓他們受困在台灣。

本案起因，自稱共諜的王立強，2019年11月24日向澳洲媒體爆料說，受向心夫婦指示，在台灣從事情報工作、介入總統大選，幫韓國瑜當選。我國調查局立刻在桃園機場攔截將出境的向心夫婦，台北地檢署檢察官複訊後依涉嫌違反《國安法》將夫妻倆改列被告，並限制出境至今。

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