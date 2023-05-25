老師林德勝於主菜展示盤、現代中式主菜–牛肉、素食及特別炒飯項目中榮獲4金。（聖母護校提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

學生羅子恩於主菜展示、開胃前菜展示盤、中式創意拼盤及素食項目奪得4面金牌。（聖母護校提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

位於宜蘭縣的聖母醫護管理專科學校餐旅管理科師生，18日在雅柔佛巴魯柔佛國際會館中心主辦的「2023世界廚藝大賽」賽事中，勇奪8面金牌，從15個國家、逾1500位選手中脫穎而出。聖母護校餐旅科主任侯奕安指出，以「賽」養「學」，練就專業學養與技藝，驗證「名師」與「高徒」，相得益彰。

聖母護校餐旅科師生在多場國際賽事中屢獲佳績，今年5月初參加「2023中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學競賽」，榮獲2金7銀6銅4佳作的殊榮，18至21日再次前往馬來西亞參加雅柔佛巴魯柔佛國際會館中心舉辦的 「World chefs championship 2023世界廚藝大賽」，奪得8面金牌，讓台灣美食創意躍上國際舞台。

「2023世界廚藝大賽」吸引來自馬來西亞、汶萊、香港、法國、新加坡、越南、斯里蘭卡、紐西蘭、印度、孟加拉、墨西哥、塞內加爾、加拿大等15個國家、近1500位選手參賽，相當激烈；此場賽事，由餐旅科老師林德勝帶領4年級羅子恩同學一起參賽。

其中，林德勝於主菜展示盤、現代中式主菜–牛肉、素食及特別炒飯項目中榮獲4金；羅子恩則於主菜展示、開胃前菜展示盤、中式創意拼盤及素食項目奪得4面金牌。

林德勝說，為精進自己的廚藝，及給學生良好的示範，賽前日以繼夜的練習，除日間上課外，只能利用課餘或假日時間來準備，幸好獲得好成績，總算不負這些日子的勤練苦練。

首次出國參賽的羅子恩指出，因比賽場地的問題，必須在下榻的房間內製作比賽作品，十分克難，且食材存放空間不足，許多食材腐敗，當地又並非方便的都市，食材跟台灣有許多差異，所幸經過日夜的奔波與製作，終於完成作品。他也感謝學校補助參賽經費，及指導老師林德勝，真的是趟令人印象深刻的國際賽事之旅。