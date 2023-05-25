澳洲雪梨市中心中央車站周邊一棟老建物25日下午發生大火，火車站月台可見熊熊火光。

澳洲東岸大城雪梨市中心火車站附近一棟建物週四（25日）下午發生大火，整棟建物燒到只剩空殼，火勢熾烈並朝鄰近樓房蔓延，火災發生不久，火場樓頂外牆突然整片塌落，還有汽車著火輪胎爆炸，場面驚險。雪梨當局已派出超過120名消防員、30輛消防車到場處置。

綜合澳洲廣播公司（ABC）、9 News報導，當地時間週四下午4時（台灣時間下午2時）左右，雪梨市中心薩里山（Surry Hills）區域的蘭道街（Randle Street），一棟列入史蹟保存的老建物發生猛烈大火，位置離中央車站很近，周邊公寓與辦公樓疏散好幾百人。

SURRY HILLS | Wall collapses as major fire engulfs seven-storey building. New video footage, released by FRNSW, shows the moment a wall from an engulfed building in Surry Hills came crashing down onto the street below. pic.twitter.com/mZeYGg1Kox — Fire and Rescue NSW (@FRNSW) May 25, 2023

這棟7層樓建物曾是RC亨德森（RC Henderson）製帽工廠，據亨德森家族一名成員說，製帽工廠建於1912年。火警發生時附近街道已進入下課下班交通繁忙時段，不少路人直擊大火，每個窗戶都有火焰冒出來，濃煙竄天，磚頭斷牆不斷掉落地面引發民眾驚呼，停在火場周邊的車輛也遭火舌吞噬，當局拉出封鎖線維安，中央車站附近多條道路封閉，巴士改道，輕軌電車2條路線停駛，火車車班則未受影響。市區外圍也可清楚看到大火產生的滾滾濃煙不斷竄向空中。

A building has partially collapsed onto nearby properties after a fire broke out in the Surry Hills building at about 4pm today. Seventy-five firefighters are tackling the blaze on Randall Street - located not far from Central railway station. https://t.co/2oHWum3Jdl #7NEWS pic.twitter.com/L7pbCkkjUA — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) May 25, 2023

新南威爾斯省消防救難處（NSW Fire and Rescue）表示，火場是木造建築，火災發生時內部空無一人，各樓層之間有強勁氣流導致火勢迅速吞噬整棟建物；當地時間接近傍晚6時，這場大火已獲控，無人重傷，估計整體火勢仍需好幾個鐘頭方可全滅。消防救難處稍早表示，起火點在建物的3樓。

多名目擊者向9 News表示，火勢駭人而且「聲音很響」，讓人非常害怕。一名資深攝影記者麥吉說，這可能是他見過雪梨市規模最大的火災之一。

Fire in Surry hills Sydney … another old warehouse gone? Evacuations of neighbouring buildings. I have trained my kids to be news hounds pic.twitter.com/zZgS9Jogyp — Sarah Macdonald (@sarahvmac) May 25, 2023

據雪梨市政府相關開發登記資料，這棟歷史建物原本規劃要改建成旅館。一名在附近技職學院工作的旁觀者向ABC表示，火勢擴大後僅約10分鐘，樓頂外牆就塌下來了，「目睹外牆塌落場面，我既緊張又害怕，心想我得趕快遠離此地，火場滿是深色的濃煙」。

另一名目擊者當時正準備去搭電車，「我站在那裏只感覺到烈焰產生的高溫襲來，警消要我們往後退的時候，起火建築前方一輛汽車就著火了，燒了30秒左右輪胎就炸了開來，建物正面外牆掉落之後，火舌隨即從樓頂竄出」。