新冠病毒已步入流感化階段，原本疫情限制逐漸解除，目前市面上幾乎已無主動進行快篩，除了特定場域空間，大多數環境也都逐步解封無須戴口罩，但仍需注意的是，目前正面臨第四波新冠疫情的升溫；新北市議員陳偉杰在議會質詢時警示，目前各類病毒已入侵校園，有的班級甚至過半學童都已淪陷掛上病號，要求衛生局特別重視。

陳偉杰指出，根據疾管署統計公布，上週平均每日新增204例COVID-19案例，再加上其它病毒的同步流行，近日診所病患大增，近日有家長陳情指出，目前國小校園內已有許多學童確診，有的班級甚至過半學童都已淪陷，只不過大多輕症，因此依舊戴口罩進學校上課。

他說，此波疫情專找「天選之人」，這些民眾像是堅守四行倉庫一樣堅持了三年，卻在「解封之後」才失守，真是情何以堪。但如果「天選之人」是發生在生活比較無法自理的孩子身上，問題就沒有這麼單純，若政府只重視新冠疫情數字，卻忽略了其它病毒的流行，尤其是校園的疫情正在擴散中。

陳偉杰表示，目前在這波大流行中，不是只有新冠肺炎，更多的是A型流感、B型流感，甚至腸病毒、副流感病毒等等，且有很多家長憂心的表示，各式各樣不同的病毒混雜在學校教室裡，擔心可能會交叉感染，讓學童同步染上不同病症，甚至擔心校園會成為新變種病毒的溫床！

他提到，不管是甚麼病毒所引發的疫情，目前校園教室內生病的孩子的確是暴增，要特別注意的是，學校對於因各類病毒導致生病的學童處理方式都是一致的，防疫也逐漸在放鬆中，在這樣的情況下難保孩子們不會這個病好了，卻又染上其它的病。

陳偉杰強調，要求衛生局確實掌握新北市校園內的各類疫情與變化，並評估目前校園防疫是否足夠，應予以加強，避免各流行病疫情在校園持續擴大，影響學童受教權益，也讓學童家長們安心與放心。