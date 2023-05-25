7-ELEVEN觀察CITY系列風味飲銷量逐年成長2成，多層次飲料受顧客喜愛，尤其西西里風檸檬氣泡咖啡亦為年銷額破億商品，看準水果系咖啡於夏季爆發力，7-ELEVEN全新推出「CITY CAFE桂花風味蘋果氣泡咖啡」，黃金比例調配酸甜花果複方風味，完熟蘋果酸甜感搭配桂花優雅迷人香氣，加入氣泡美式咖啡，打造喝得到果肉的飽嘴系網美飲品。更瞄準本土高達11億的手搖飲多多飲品商機，回應消費者熱切期待，CITY TEA現萃茶睽違5年，重磅推出「CITY TEA現萃茶優格好多青茶」，以現萃茶銷售佔比高達4成的青茶為基底，首度加入48小時發酵的乳酸菌及柑橘複方，勾勒沁涼新滋味！

7-ELEVEN以夏飲潮流為主題，聚焦CITY品牌三大天王，於5月31日起重磅推出多款新品：7-ELEVEN率超商通路之先，推出「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」，凍乾咖啡粉，以「冷萃、凍乾」技術鎖住咖啡香氣與風味，可直接加入冰牛奶、冰水等，3秒還原現煮咖啡口感層次；「CITY CAFE桂花風味蘋果(氣泡)咖啡」為首度以複方花果詮釋全新水果系咖啡，打造喝得到果粒的網美飲品；另「CITY TEA現萃茶優格好多青茶」則首次加入48小時發酵的乳酸菌、柑橘風味，7-ELEVEN重磅登場全新飲品，預計帶動相關業績成長3成。