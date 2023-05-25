精誠董事長林隆奮會後接受媒體訪談，他表示，精誠本業連續7年成長，並創新高，今年還是希望朝新高表現，第1季也達到目標，第2季預期還是往前走，集團持續投資未來成長，做到「企圖、藍圖、版圖」三件事，也達到從2021年建構精誠3.0的黃金10年願景。

林隆奮表示，精誠以VAD、Industry、Mega SI三大生態圈為發展主軸，打破傳統組織結構，從傳統SI變成新型態SI，從傳統SI只做產品組合跟系統組合的二合，發展到新型態的多雲混合、數據整合、虛實融合以及生態整合等六合價值主張，從SI系統整合演化成為XI生態整合，協助企業在現今複雜、多雲混合環境架構下，因應新經濟帶來的挑戰，從二合到六合，後面四合其實才是未來客戶創新商業模式的必要的數位轉型最重要的一個創新商業模式，而精誠有別於其他公司提供一站式完整的顧問服務，打造真正可以落地的應用。

他表示，大部分廠商都在賣硬體軟體，但精誠可以做到大型客戶像是半導體、金控公司需要的情境服務，這五大情境服務包括：雲服務、數據整合服務、資安服務、軟體開發服務及維護跟維運服務。

精誠營收連年創新高，林隆奮說，今年不是只在於追求營收，而是服務營收的倍增，因為可以優化收益結構。精誠持續提升循環收入ARR成長，循環收入營收占比約42％，其中，又以五服收入最大，達到整體營收12~13％，去年接近40億元，今年目標挑戰甚至超越40億元，因為毛利率是最高，對收益會更好。

精誠達到三生（三個生態圈）後走向三上（三家子公司上資本市場），主要是為了給員工舞台、人才招募及市場價值。其中一家是智慧資安，未來兩年逐步朝IPO前進，但還是有原則，不變成市場數一數二的公司不輕易走進資本市場，因為精誠不是為了股價，而是希望台灣資安公司能走出台灣，有一個無限大的市場發展商業模式，把服務延伸到國外。另外兩家，一家是屬於數位支付公司，支付領域不只OMO，未來還有很多支付方式，把線上線下整合起來，讓客戶體驗更好；第三家是多雲混和雲的公司，精誠陸續將好的公司剝離出去，也藉此引進策略伙伴，把公司做到更有價值，這是三上出發點。

三上後還有一個三新，第一是有關ESG、碳權、節能減碳，兩年前精誠就開始投資，從能源管理、碳足跡、碳報告系統，都在進行。第二重新定義電商，目前是社群為主電商，精誠是希望客戶只要把品牌電商做好，尤其是美妝，剩下精誠來協助做一條龍電商服務，發揮SI能力，目前已經有國外大客戶是精誠客戶。第三是新型態數位學習，不見得是傳統學習，像是透過頭戴式裝置做遠端學習，未來更可發展到訂閱制的學習。