香港明報報導，恒生指數成分股中，4檔漲，70檔下跌，2檔持平。阿里健康漲2.14％，收報4.77港幣，是漲幅最大的成分股。東方海外跌6.76％，收報102港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股，3檔漲，27檔下跌。漲幅最大的是阿里健康。跌幅最大的是蔚來，收報61.15港幣，跌9.34％。

恒生指數半日跌逾2％ 蔚來跌8％
美九大科技巨頭市值近10兆美元 占標普500權重逾27％
《科技》DRAM營收連3季衰 Q2增幅恐有限
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