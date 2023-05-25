香港明報報導，恒生指數成分股中，4檔漲，70檔下跌，2檔持平。阿里健康漲2.14％，收報4.77港幣，是漲幅最大的成分股。東方海外跌6.76％，收報102港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股，3檔漲，27檔下跌。漲幅最大的是阿里健康。跌幅最大的是蔚來，收報61.15港幣，跌9.34％。
恒生指數25日收跌369點，跌幅為1.93％，收報18,746點，大盤成交額為1,155億港幣，日增17.95％。國企指數跌144點，跌幅為2.23％，收報6,333點。恒生科技指數收報3,691點，跌2.25％。阿里巴巴、騰訊、匯控拖累大盤。小米、阿里健康、長建貢獻恒指較多。
香港明報報導，恒生指數成分股中，4檔漲，70檔下跌，2檔持平。阿里健康漲2.14％，收報4.77港幣，是漲幅最大的成分股。東方海外跌6.76％，收報102港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股，3檔漲，27檔下跌。漲幅最大的是阿里健康。跌幅最大的是蔚來，收報61.15港幣，跌9.34％。
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