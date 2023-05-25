香港明報報導，恒生指數成分股中，4檔漲，70檔下跌，2檔持平。阿里健康漲2.14％，收報4.77港幣，是漲幅最大的成分股。東方海外跌6.76％，收報102港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股，3檔漲，27檔下跌。漲幅最大的是阿里健康。跌幅最大的是蔚來，收報61.15港幣，跌9.34％。