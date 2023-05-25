香港信報報導，中國商務部新聞發言人在例行記者會中表示，希望七國集團（G7）落實不尋求脫鉤的表態，不能一邊說不脫鉤，一邊濫用貿易投資限制措施。
G7領導人21日結束在日本廣島舉行為期三天的峰會，他們在會中把矛頭對準中國的「經濟脅迫」，並表示將減少從晶片到礦產等各種對中國的敞口。然而，官員和專家表示，G7領導人承諾將在不與中國「脫鉤」的情況下「去風險」。
中國商務部發言人25日表示，25日至26日，中國商務部長王文濤將參加APEC貿易部長會，期間將和美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國貿易代表戴琪會談，針對中美經貿關係、雙方共同關注的問題和美方交流。
香港信報報導，中國商務部新聞發言人在例行記者會中表示，希望七國集團（G7）落實不尋求脫鉤的表態，不能一邊說不脫鉤，一邊濫用貿易投資限制措施。
G7領導人21日結束在日本廣島舉行為期三天的峰會，他們在會中把矛頭對準中國的「經濟脅迫」，並表示將減少從晶片到礦產等各種對中國的敞口。然而，官員和專家表示，G7領導人承諾將在不與中國「脫鉤」的情況下「去風險」。
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