香港信報報導，中國商務部新聞發言人在例行記者會中表示，希望七國集團（G7）落實不尋求脫鉤的表態，不能一邊說不脫鉤，一邊濫用貿易投資限制措施。

G7領導人21日結束在日本廣島舉行為期三天的峰會，他們在會中把矛頭對準中國的「經濟脅迫」，並表示將減少從晶片到礦產等各種對中國的敞口。然而，官員和專家表示，G7領導人承諾將在不與中國「脫鉤」的情況下「去風險」。