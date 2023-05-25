苗栗縣副縣長鄧桂菊25日主持大湖薑麻園桃李季啟動，歡迎大家同來一品新鮮甜美的桃李。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

大湖薑麻園栽植桃李現在正值盛產期，歡迎大家同來一品新鮮甜美的桃李。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉薑麻園，位處大湖鄉及三義鄉交界關刀山的東麓，除了是著名的生薑產區外，山區更遍植桃子及各類李子，每年4到6月正是桃李盛產季節，薑麻園老農結合青農一起在25日舉辦薑麻園桃李季啟動儀式，苗栗縣副縣長鄧桂菊歡迎遊客來薑麻園採果健行，一賞神奇美麗的雲海奇觀。

薑麻園位在苗130線上的最高點，關刀山的東側山麓，過去就是苗栗縣重要桃李種植產區，每年從2、3月開始，滿山遍野的桃花、李花陸續綻放，加上各類櫻花點綴其間，滿山花海蔚為奇觀，吸引許多遊客前來賞花，並可依步道輕鬆爬上山頂望遠亭，一覽三義鄉、銅鑼鄉等三鄉交接美麗山景，山頂陵線也有老步道可以通往三義鄉關刀山主峰，是許多愛好矮山健行者的選擇路線。

桃李花季結束後2到3個月，就是桃子李子成熟出產時節，目前薑麻園栽植的桃李種類繁多，遊客前來都可嚐到新鮮現採的桃李，每顆鮮果都富含營養的自然滋味，洗淨後可直接吃，也能稍做醃製成爽口的開胃小點，甚至製作果醬、風味果釀等，封存道地的時令滋味。

薑麻園是個客家傳統農庄，早期青年人口外移嚴重，因此社區老農們開始凝聚共識、社區營造、參與人力培訓課程，希望能打造一個有特色的社區，讓青農們願意安心回鄉打拼，傳承幸福農村。苗栗縣副縣長鄧桂菊25日上午主持桃李季啟動儀式時表示，活動期間薑麻園遊客中心有各種農產品展示，包括新鮮的桃李等水果、蔬菜和其他農產品，歡迎大家同來嚐果親近大自然。