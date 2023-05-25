雲林縣去年訂為雲林全民健康運動年，鼓勵運動、重視健康管理，榮獲台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選卓越獎肯定，今年鼓勵健走累計獎勵，縣府推出8條健康型路線，未來每鄉鎮都要會有1條。

雲林縣府去年與雲林科技大學合作開發的「雲林健康步道」App原本只有古坑華山步道、虎尾農博公園、北港運動公園3條路線，隨著健走人口增加，計畫處再開發口湖椬梧滯洪池、斗南田徑場、斗六藝術水岸園區、林內鄉紙蝶公園、雲林科技大學等5條。

計畫處長李明岳指出，每一條路線約2、3公里長，各在起點、途中、終點設藍芽感應點，走完全程獎勵雲林幣10枚，每日發放獎勵一次，雲林幣可在全縣200個商家兌換商品。

李明岳表示，設置8條獎勵步道的用意是鼓勵民眾走出家門，每天只要走20至30分鐘就可以達到6000步，去年至今有1萬多人下載雲林智慧健康步道APP，他已經連續400天每日走1萬步。

李明岳說，若非刻意健走，一般人每天頂多走2000至3000步，他現在每天走路買早餐、停車停遠一點、走路來回縣議會、爬樓梯取代搭電梯，現在家人也跟他一起運動，走路成為生活一部分。

他表示，很多朋友反應自從每天健走之後，睡眠、如廁變正常，體重減輕一些、疲憊感消失、情緒變穩定，未來每一鄉鎮都會找一條路線讓民眾就近運動，土庫鎮近期將設一條，為鼓勵未使用智慧型手機民眾運動，屆時將以禮券獎勵。