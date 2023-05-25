現年33歲的南韓知名女星Jessica（鄭秀妍），自2014年退出女團少女時代後便成為SOLO女歌手，同年還創立服飾品牌並發行小說，身兼小說作家、設計師、老闆娘等多重身份，並積極朝向大陸發展，人氣再度翻紅，參加選秀綜藝《乘風破浪》以第二名的成績高位出道。近日爆出Jessica的品牌Blanc&Eclare多次未繳租金，公司代表也回應了。

據韓媒《法律新聞》報導，Jessica品牌Blanc&Eclare在首爾江南區清潭洞的店面，2021年遭房東起訴，因2021年以來該大樓的月租數次拖欠，2022年6月法院建議雙方和解，和解條件是Blanc&Eclare要按時付房租，不料2022年尾Blanc&Eclare再次拖欠房租，於是法院24日下達判決，向Blanc&Eclare進行強制執行。

據韓媒《朝鮮日報》報導，Blanc&Eclare的CEO權寧一表示，一樓是服飾店，二樓是一家酒吧，新冠疫情期間生意陷入困境，因此要求延繳房租但被拒絕了，當時協議如果三個月不交租金就必須搬離，在租賃協議中房東不得關閉大樓電梯電源，但房東仍在晚上10點後關閉電梯，由於酒吧營業到凌晨2點，給店家帶來許多不便，不少顧客以為關門了就離開，當時有和房東反應如果電梯不開就不交房租，反應了3個月，但房東就是不處理，後來情況持續沒有改善，酒吧4月就關門了，權寧一強調「確實拖欠了三個多月的房租，但有些情況是不可避免的」，目前正在考慮對不遵守協議的房東採取法律行動。