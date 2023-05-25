高雄關緝獲轉口櫃匿藏菸品。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

近年雖受疫情影響，邊境走私手法仍不斷翻新！高雄關查緝關員昨日發現1只從自柬埔寨西哈努克港起運，經由高雄港預定轉口至印尼的貨相當可疑，一開櫃後果然發現約有1000箱，共50萬包走私香菸，市價超過新臺幣3000萬元，依違反《海關緝私條例》及《菸酒管理法》，依法查扣。

高雄關查緝關員24日過濾高風險標的時，發現1只自柬埔寨西哈努克港起運，經由高雄港預定轉口至印尼的貨櫃甚為可疑，關員等到目標貨櫃卸船後即刻予以查核。

果然發現櫃內滿裝「紅雙喜」等品牌菸品，核與艙單及提單所載貨名不符，涉嫌違反《海關緝私條例》及《菸酒管理法》，即依法查扣。經初估菸品數量約1000箱，共多達50萬包，市價超過新臺幣3000萬元。

高雄關表示，菸品健康捐及菸酒稅大幅提高後菸品價格居高不下，尤其在特殊節日前，香菸需求甚殷，私梟為謀取暴利鋌而走險，常以轉口貨櫃調包手法走私未稅菸品，而私菸查緝向為海關查緝重點，為確保國家稅課及國人身體健康，除加強查緝行動防堵未稅菸品進入國境外，更呼籲民眾勇於檢舉不法走私。

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