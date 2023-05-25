記憶體晶片大廠美光（Micron Technology）自去年底就預告縮減員工人數，今年2月開始有不少員工都收到資遣通知，一名在美光工作3年的網友表示，他也在今年2月遭到資遣，不過短短3個月內就找到新工作，薪資還比過去多了25%，讓他又驚又喜。

「謝謝美光！」原PO在論壇《Dcard》發文表示，自己在美光工作3年，今年2月拿了資遣費後在家待業約3個月，原本還以為會因此在家「躺平」1年，不料近日突然收到新工作的錄取通知，薪水比過去還要多25%，原PO忍不住驚呼：「真的是三升不如一跳！這波真的賺」。

貼文曝光後，有許多網友紛紛留言恭喜原PO，「贏家中的贏家，恭喜」、「有同事自願離職的真是可憐哪」、「小弟是年資8個月的禮包仔，恭喜學長拿到好offer！」、「裡面聽說很不好、沒領的苦哈哈，恭喜你」，還有人認為，美光這波裁員對於30歲以下的員工不算壞事，「年資5年內，年齡30歲以下的被光光裁好像都蠻爽的，拿大禮包有經驗又年輕，直接再找工作也不難」。

除此之外，有人好奇發問，「美光這樣搞，之後景氣較好的時候，缺人還會有人願意去嗎？」原PO則認為，還是會有人願意加入美光，其薪水不算低，碩士畢業的新鮮人起薪約6萬1500元，工作表現優秀者很快就能晉升，新鮮人可以先在美光「練功」再另謀高就。