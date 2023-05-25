由於遭西方制裁能源出口，俄羅斯轉向大陸市場削價出售石油。但資深分析師表示，俄羅斯向亞洲市場出口原油，逐漸侵蝕沙烏地阿拉伯的價格優勢，已經對後者構成威脅。

商業內幕報導，沙烏地阿拉伯批評市場做空者是油價低迷的幕後黑手，但資深行業分析師桑基（Paul Sankey）卻不這麼認為，「坦率地說，我不知道為什麼他們這麼關注投機者，我的意思是，油價能夠短期內逼空，但真正問題在於整體的原油平衡。」

相對而言，桑基認為沙烏地阿拉伯更需要提防俄羅斯，而非做空者。他說，「俄羅斯原油出口亞洲削減沙烏地阿拉伯的傳統長期溢價，比起市占和競爭，這個問題更嚴重。」

受制裁所迫，俄羅斯不得不尋找能源替代出口，而這可能使2大石油巨頭產生緊張關係。桑基表示，雖然普丁和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）關係不錯，但兩國石油部長的關係就不得而知。

今年稍早，俄羅斯石油出口量已經超越戰前，其中印度及大陸占90%的海運出口比重。目前仍不見俄羅斯減少對亞洲依賴的跡象，該國副總理諾瓦克（Alexander Novak）本周才稱，「俄羅斯能夠滿足大陸40%的能源需求。」