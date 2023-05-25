圖為興建中的第三航廈。（行政院提供）

行政院長陳建仁25日在交通部長王國材陪同下前往桃園機場，視察國際旅客來台措施及第三航廈工程進度；王國材表示第三航廈預計2026年完工，不過明年北登機廊廳就可以停靠班機。針對疫後的國際旅遊商機，陳建仁也勉勵大家共同努力，希望明年來台觀光客能一舉突破1千2百萬人次。

陳建仁說，疫情期間全台民眾齊心協力共度難關，而疫後重建工作在立院監督下也有所進展，例如疫後特別條例在朝野合作下順利通過，目前全台已有9成3的民眾已經領到6千元的普發現金。

陳建仁也指出，除了普發現金，積極建設桃機第三航廈來迎接更多國際觀光客是非常重要的，不過興建量體如此龐大的建築相當困難，所幸在各方努力協調下，目前的工程進度已經略為超前。隨著來台旅客增加，中央與地方、政府與民間也要攜手合作經營過境觀光市場，讓更多的國際旅客體驗台灣人的好客與善良。

最後，陳建仁也強調，希望越來越多來台的觀光客回國後，將台灣人樂於分享的特質，以及自由多元的普世價值傳達出去，能吸引更多的人慕名而來，期待明年來台旅客量能上看1千2百萬人次。

至於眾所矚目的第三航廈工程進度，王國材表示航廈主體建設將於2026年完工，不過明年底北登機廊廳就可以開始停靠飛機，後年主航廈旁邊也可以停機，接著2026年南登機廊廳落成啟用後，整個第三航廈就算正式完工；因此嚴格來說第三航廈並非2026年才能使用，而是明年底就可以開始協助紓解第一、二航廈壅塞的班機。

王國材指出，第三航廈是依照航線分配使用；由於北美轉機東南亞航線市場龐大，所以現在的規畫是把所有北美和東南亞航線集中在此，讓第三航廈容納最大的轉機量。此外，第三航廈每年可容納4千5百萬人次，比另兩座航廈加起來還要多，未來3座航廈年旅客量可上看8千2百萬人次。