民進黨立委范雲、鄭運鵬等人指控民眾黨主席柯文哲「支持體罰」，柯文哲辦公室發言人陳智菡今天反控「斷章取義」，質疑民進黨不抹黑就不會選舉？民眾黨發言人楊寶楨也批，移花接木、無限上綱，請還給台灣社會一場乾淨的選舉。

陳智菡今天在臉書重轟，民進黨不抹黑就不會選舉？民進黨立委范雲aka強力介入3＋11民意代表、鄭運鵬、洪申翰等人宣稱：民眾黨主席柯文哲「支持體罰」，鄭運鵬說「柯文哲以打小孩為榮」、「支持柯文哲，父母打小孩；支持民眾黨，學校打小孩」，范雲加碼造謠「可見柯文哲認為握有權力的人要打罵、要做什麼都可以」。

她批，真的很想請問大立委們，你各位譁眾取寵、斷章取義功力都是從學校學的嗎？國文跟公民老師可能都要哭哭了。

陳智菡還原說，柯文哲在政大演講原文是：「現在小學也不能打學生、也不能體罰，什麼都不行⋯⋯我們太忽略品格教育了。」他表達的是現在標榜「愛的教育」，而許多家長老師常常因為各種限制或忙碌、管不動就乾脆不管，或只重視課業，反而了忽略品格教育。

陳智菡表示，管教方式因人因家庭而異，沒有100分的家長，也沒有100分的孩子，這些原本都是可以討論的題目，但大立委們不，他們滿口仁義道德、人本教育，花了三個星期，才好不容易從柯文哲演講逐字稿裡翻到「體罰」這個關鍵字，怎麼能不見獵心喜、大潑髒水、鬥臭、鬥垮政敵？

她說，真是辛苦各位大立委了，3個星期備此一戰，一呼百應，只是讓台灣人民再次看到民進黨立委素質。專長是「抹黑鬥爭」，品德教育卻都是零分！

楊寶楨則回，謝謝民進黨幾位立委們為我們示範何謂「潑髒水」，更印證了柯文哲所說的，為何「品德教育」那麼重要，本來不想一般見識，結果綠委竟然越說越起勁，還說得煞有其事。

楊寶楨解釋，柯文哲日前在政大演講有提到一個現象，現在學校學生不可以打不可以罵、如何管教，而他強調的是「我們太忽略品德教育了。」於是民進黨立委范雲、鄭運鵬、洪申翰等人使出「移花接木」、「無限上綱」之術，說柯文哲這番言論就是支持體罰，甚至大玩認知作戰，加油添醋造謠「可見柯文哲認為握有權力的人要打罵、要做什麼都可以」。

楊寶楨指出，不樂見綠委們為了攻擊政敵而斷章取義，柯文哲主席絕非支持打罵教育，而是主張學校應落實「品德教育」，系統性引導孩子養成良善品格，同時加強家長與教師橫向聯繫，讓正確教育方式能更加普及，也能緩解父母教養孩子的重擔。

楊寶楨強調，選舉只靠抹黑潑髒水的時代已經過去了，別看到「關鍵字」就失去理智，請還給台灣社會一場乾淨的選舉吧。