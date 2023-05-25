嘉義縣長翁章梁用登山杖輕戳山豬吊，瞬間綁緊登山杖。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉縣府推動「獸鋏淨空嘉園專案」。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁與山友同行勘查山區非法私布捕獸鋏情形。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣山區暗布俗稱「血滴子」的捕獸鋏、山豬吊等非法捕獸器，屢傳遊客、山友誤踩險些受傷，嘉義縣家畜防治所表示，目前已掌握特定對象調查是否涉嫌私設捕獸陷阱；縣長翁章梁表示，絕不容許，依法嚴辦。

嘉義縣梅山鄉知名景點二尖山4月初發生遊客踩到隱藏在竹林間的山豬吊陷阱套，右腳被夾住，還好遊客穿厚底登山鞋，不致受傷，卻被瞬間束緊的驚人力道嚇到了。

嘉義縣家畜疾病防治所家畜所表示，獲報這起違法私設捕獸陷阱案後，已掌握特定人士，積極調查中，而該所去年有367件動物緊急救援案件，其中捕獸鋏或山豬吊案件共61件，約占1成6，今年至今已有28件，顯示違法私設陷阱的情形嚴重。

陳姓山友日前也誤踩山豬吊，他說，登山時聽到狗的哀叫聲，就循聲救狗，卻踩到山豬吊被困住腳踝，他先救狗，再自行解脫，所幸裝備齊全，無大礙。

廖姓山友說，長期觀察發現梅山鄉龍眼林二尖山、雲林大尖山，違法設置山豬吊情形嚴重，甚至危及野生動物生存，他曾目睹藍腹鷴被困、浪貓浪狗斷肢的慘樣，連附近民宅家犬都受害，一旦被夾，幾乎無法自行脫困，可以說10隻就有9隻會斷手斷腳。

嘉義縣長翁章梁24日傍晚與熱心山友同行，深入偏遠山區實地勘查山豬吊的猖獗程度，他用登山杖輕戳山豬吊，彈簧強大力道瞬間綁緊登山杖，山區竹林泥濘，竹葉覆蓋，肉眼很難看清，一旦誤踩受困，後果難料。

翁章梁表示，嘉義縣山區持續保育復育，野生動物漸多，登山遊客也增加，但山區非法放置的山豬吊、捕獸鋏等陷阱，會傷害動物也誤傷人，絕不容許非法行為，依《動物保護法》規定，被抓到開罰1萬5000元至7萬5000元，並移送法辦。

嘉縣家畜疾病防治所長林珮如說，縣府推動「獸鋏淨空嘉園專案」4年來，與山友、民眾與動保人士密切合作，共查獲捕獸鋏與山豬吊426具，數量驚人，會繼續積極查辦，若民眾發現可先拍照、錄影與定位，再撥打24小時動物救援1959專線。