桃園喜來登酒店南非鮑魚海景佛跳牆粽單入售價1300元、和牛三寶藤椒犇牛粽單入售價980元，凡任選2顆裹蒸粽（不限口味）還可打9折。（桃園喜來登酒店提供／蔡明亘桃園傳真）

南非鮑魚海景佛跳牆粽。（桃園喜來登酒店提供／蔡明亘桃園傳真）

和牛三寶藤椒犇牛粽。（桃園喜來登酒店提供／蔡明亘桃園傳真）

6月將迎來端午節，餐桌上應景節慶美食粽子更是不可少，今年桃園喜來登酒店創意大激發，集合館內明星商品及節慶團員意象，推出了二款別出心裁的裹蒸粽，包括「南非鮑魚海景佛跳牆粽」與「和牛三寶藤椒犇牛粽」，還推出優惠，愛吃粽子或要送禮的民眾別錯過。

桃園喜來登酒店表示，南非鮑魚海景佛跳牆粽靈感源自飯店每年春節時總是熱銷數千盅的佛跳牆，由於這道菜僅在年節才販售，平時有不少饕客詢問，於是中餐廳主廚鄭仲廷靈機一動將其變身成粽子。鄭仲廷說，這款粽子不僅做工繁複且耗時，光要處理海景佛跳牆中不可缺少的新鮮鮑魚及煨煮蹄筋、海參等食材就得花上至少4個小時。

再加上以赤肉、老母雞、精華火腿等食材熬製拌入長糯米飯中的上湯至少也得熬製8小時，整個製程超過12小時，再加入粽子內餡不可缺少的靈魂食材花菇、鹹蛋黃、鳥蛋等，一口咬下山珍海味幸福滿滿，一顆足以四人品嘗。

桃園喜來登酒店表示，和牛三寶藤椒犇牛粽則是充滿著主廚滿滿回憶及濃濃台灣味，鄭仲廷說，多年前他曾應聘到香港的飯店工作2年多，當時飯店對面就有一家台灣牛肉麵，正所謂每逢佳節倍思親，在海外的他無法與家人相聚過節，所以他就會到對面的店去點碗牛肉麵彌補思鄉之情。

今年鄭仲廷在研發粽子時想起這件往事，便選用牛肉麵中的極品和牛三寶，牛腩、牛筋、牛肚和八角、花椒及各式香料及秘製滷包一起燉煮，再將糯米拌入自製四川藤椒煉製而成的醬汁，和吃牛肉麵不可缺少的酸菜和充滿濃厚香氣的竹葉、荷葉一起包入，這是一顆乘載著團圓氛圍和思鄉之情，別具意義的粽子。

桃園喜來登酒店提到，南非鮑魚海景佛跳牆粽單入售價1300元、和牛三寶藤椒犇牛粽單入售價980元，凡任選2顆裹蒸粽（不限口味）還可打九折。除這2款特色裹蒸粽外，今年也將歷年熱銷品項桃禧台式五花粽、XO干貝金華鰻魚粽、段木菇蟲草麻油素粽，3種口味各2入，搭配精美保冷袋推出經典傳統套組，凡在6月12日前預訂此組合，即可享有早鳥優惠價1120元（原價1399元）。