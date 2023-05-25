驚動社會的南投康建生技公司奪命槍案釀4死1重傷，其中「牛樟芝之父」賴敏男重傷挽回一命，兇嫌李鴻淵一審遭判3死刑、1個無期徒刑；另殺人未遂判刑13年，合併應執行刑為死刑，褫奪公權終身；對此，李稱當時有如「被鬼牽去感覺」，但事後才發覺做錯事，感到懊悔不已，「殺了對方子女、長輩，相對恐害到妻小」，若能多考慮10分鐘就好，已手抄近90本佛經，願能迴向死者，下輩子將「做牛做馬」還給他們。

據《ETtoday新聞雲》報導，李鴻淵無法解釋突然起意殺人，當下像「被鬼牽去感覺」，有一種無形力量要我去殺死他們，並於偵訊結束回看守所後，才自認做錯事，認為殺了對方子女、長輩，相對的也恐害到妻小，當時能「多考慮10分鐘」，就不會發生這樣事情，從案發到現在，手抄將近90本的佛經，願能迴向死者，不僅下輩子、再下輩子、再下下輩子將「做牛做馬」還給他們，希望法官能讓他活下去，回到社會，彌補自己過錯、回饋社會。

據日前曝光的判決書指出，一審法官認定李男從康建公司離職後，求職不順，自認遭到「職場霸凌」，又與妻感情不睦，心生怨恨起殺機，行凶當天在康健公司前撞見素昧平生的老董胞弟賴鋕卿，為避免計畫失敗，率先槍殺賴男後，又在短時間內陸續槍殺賴敏男、賴彥妤、劉慶杉、張嘉綺，僅賴敏男送醫倖存，其犯行屬「情節最重大之罪」。

合議庭並囑託台灣司法心理學會、草屯療養院做量刑鑑定，均認定無從輕調整死刑因素。

合議庭審酌李鴻淵槍殺賴鋕卿部分，量處無期徒刑；李接續行刑式槍殺賴彥妤、劉慶杉、張嘉綺等3人，則分依殺人罪判3個死刑；賴敏男遭槍殺後送醫獲救，癒後有嚴重認知及口語理解障礙，合議庭依殺人未遂罪判有期徒刑13年。