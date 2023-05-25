台中清水日前發生一名女子因情傷，深夜站在5樓頂的女兒牆上，員警在現場不斷安撫，要女子別再往前，又說「妳要哭，我們可以陪妳哭」、「我們聽妳講好嗎」，員警最後趁對方不注意將人拉下，避免一場憾事，警方說「如果什麼都不懼怕，那何不為了自己，為了愛你的家人，再勇敢一次」。

臉書「TCPB 局長室」曝光事發畫面，一名女子當時坐在一處公寓5樓頂樓的女兒牆上，警方趕到場時慌張地說「小姐，你有事好好說，我們聽妳講好嗎」，但女子仍不斷往外牆爬，員警又說「不要再過去了，我們都沒有靠近，妳要哭，我們可以陪妳哭」。

女子因情傷，深夜站在5樓頂的女兒牆上，員警在現場不說「妳要哭，我們可以陪妳哭」最後趁對方不注意將人拉下，避免一場憾事。（翻攝自臉書「TCPB 局長室」）

幾名員警在外側不斷安撫女子，一名員警則偷偷爬到女兒牆底下，最後趁機一把把女子抱下，女子大叫數聲後掉回頂樓，無生命危險，事後送醫過程，員警也不斷安撫說「沒事沒事！我們都沒有放棄妳耶」；網友留言「給救援者一個讚，太暖了」、「謝謝警察辛苦了」、「謝謝你們的即時救援」。

警方表示，清水分局沙鹿所日前接獲報案，有女子因情緒不穩需協助，警消最後成功救回為情所困的女子；臉書貼文提到「別怕，讓我們陪妳一起哭，請再給自己一次機會，不要因一時的不如意而讓真正愛你的人傷透了心」，稱如果什麼都不懼怕，那何不為了自己、為了愛你的家人，再勇敢一次。

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