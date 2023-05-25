大陸最高人民法院新聞發言人李廣宇25日主持記者會，說明大陸發布《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理強姦、猥褻未成年人刑事案件適用法律若干問題的解釋》（《解釋》）《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關於辦理性侵害未成年人刑事案件的意見》（《意見》），對於性侵害農村留守女童等情形，決定應依法從重或加重處罰。要求有案必立、有罪必究、嚴格刑罰執行。

李廣宇指出，《解釋》具體而言：

一是堅持問題導向，聚焦實踐問題。

經梳理出典型、危害性大各種情形，分別規定從重或加重處罰情節。例如，教師對學生、繼父對女兒、教練對運動員實施姦淫的，《解釋》規定在大陸 《刑法》3年以上、10年以下有期徒刑的法定刑幅度內，適用較重的從重處罰幅度。對特殊職責人員多次姦淫的，應加重處罰，判處10年有期徒刑以上刑罰或者無期徒刑，罪行極其嚴重的，直至判處死刑。對侵害農村留守女童、精神發育遲滯的被害人等情形，《解釋》也規定區分情形予以從重或者加重處罰，回應群眾關切，體現罰當其罪。

二是應對犯罪態勢變化，解決新問題。

當前有犯罪分子利用網路脅迫、誘騙未成年人進行裸聊，索要裸照、視訊，繼而線上線下性侵害，甚至利用網路散布性侵害的視訊、照片，犯罪線上、線下交織，危害很大，應當依法加重處罰，回應資訊網路時代未成年人保護的新問題。

三是織密刑事法網，依法從嚴懲處。

《解釋》針對司法實踐中危害嚴重、應予嚴懲的凸出情形，作出加重處罰或者適用較重的從重處罰幅度的規定。例如，強姦、猥褻過程中對被害人進行嚴重摧殘、凌辱的，利用毒品誘騙、控制被害人的，多次利用其他未成年人誘騙、脅迫被害人的，致使被害人輕傷或者感染嚴重性病的，曾因強姦、猥褻犯罪被判處刑罰的等

李廣宇說明，大陸司法機關對性侵害未成年人犯罪強調「零容忍」，《意見》體現這一精神之處在於專門將「依法從嚴懲處犯罪」作為辦理性侵害未成年人刑事案件的基本原則，透過一系列辦案要求和程序規範織密法網。

一是要求有案必立。《意見》規定公安機關接到未成年人被性侵害的報案、控告、舉報，符合刑事立案條件的，立即立案偵查，重大、疑難、複雜案件立案審查期限原則上不超過七日。發現精神發育遲滯未成年人、幼女懷孕、產子或未成年人隱私部位遭受明顯非正常損傷等情況的，直接立案。犯罪地、犯罪嫌疑人無法確定，管轄權不明的，先立案偵查，再移送有管轄權的公安機關。

二是要求有罪必究。《意見》對性侵害未成年人案件證據蒐集與審查判斷進行專門規範，要求偵查過程中全面查清犯罪事實、全面摸排犯罪線索、全面核查可疑人員、可疑情況。同時，《意見》要求對性侵害未成年人的成年犯罪嫌疑人、被告，依法從嚴把握適用非羈押強制措施，防止逃避偵查，預防繼續犯罪。

三是嚴格刑罰執行。嚴格把握對性侵害犯罪分子減刑、假釋、暫予監外執行的適用條件。納入社區矯正的，嚴管嚴控。對於外國人在大陸領域內實施性侵未成年人犯罪者，依法適用驅逐出境。對尚不構成犯罪但構成違反治安管理行為，或者有性侵害未成年人犯罪記錄不適宜在繼續停留居留的，依法限期出境或者驅逐出境。