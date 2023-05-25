綠營立委陳歐珀與im.B詐騙集團涉金援往來，結果民進黨廉政會竟僅給予「警告」一次，引發輿論炸鍋。國民黨台北市議員鍾沛君指出，當年陳歐珀大鬧前總統馬英九母親靈堂，民進黨還道歉並將陳停權，如今只給警告，對郭正亮反而打算開除黨籍，只能說民進黨是執政久了就傲慢。

鍾沛君今(25日)在臉書發文表示，民進黨立委陳歐珀被爆料，曾無償使用im.B詐騙集團羅東大樓當後援會及服務處，21日宣布退選立委。民進黨廉政會昨天針對陳歐珀無償使用曾耀鋒夫妻提供的車輛，及服務處「予以警告」，警惕從政黨員不能這樣做。她直呼：「天啊！太嚴重，予以警告耶（反串要註明）！莫非這就是民進黨的民主DNA」？

鍾沛君提到，猶記得2014年馬前總統母親過世，陳歐珀跑去靈堂大鬧一場，引起全民公憤，當時的民進黨火速道歉，還祭出停權處分，但如今的陳歐珀，涉入的是可能有刑責的弊案，民進黨卻只是「警告」，只能說是執政久了就傲慢，不然你還想怎麼樣？

鍾沛君直言，對照前立委郭正亮，民進黨打算開除他黨籍，要不是今年要選舉，只怕民進黨還會警告人民，別再抹黑陳歐珀咧！