健保署日前公布「全民健康保險法第八十一條涉及刑責移送司法機關辦理原則」，調整A健保移送地檢署的條件，除密醫行為直接移送外，其餘都以10萬元為門檻。低金額的浮報、虛報行為，不必再等待司法機關處理結果，可直接依情節輕重開罰，包括要求停約1～3個月、終止特約，或罰款2～20倍。

企劃組參議蕫玉芸表示，過去健保署只要接獲虛報行為，都會直接移送地檢署，但根據長期以來的觀察，地檢署偵辦的案件中，有6成都是緩起訴、1成不起訴，起訴的案件之有約3成。因此健保署決定修正辦理原則，昨起上路。

根據最新作法，密醫行為不論金額多寡，維持一律移送地檢署處理，其餘則以10萬元為門檻。蕫玉芸解釋，這是因為10萬以上的浮報、虛報行為，很難說是不小心造成的。

對於10萬門檻新制上路後，是否會有不肖醫療院所以小金額、分批方式A健保的行為？蕫玉芸說，根據健保署的行政調查，3年內的浮報、虛報行為都可以處分。未移送地檢署的案件，經認定補發，即可立即開罰，不必等待司法處理結果出爐，就可依情節嚴重度、金額的多寡，停約1～3個月、終止特約，或開罰2～20倍的金額。