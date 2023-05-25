環團守護外木山行動小組25日衝進四接環評會議，認為環評不符合程序正義，要求環評會退回四接環評案。（守護外木山行動小組提供／張志康基隆傳真）

環保署25日進行四接環評會議，環保團體認為環評會議主席強推會議進行，認為違反程序正義，衝進會議室抗議，經主席簡連貴裁示環評會議擇期再審。會後環團發布新聞稿，強調4點主張，包括要求環保署退回全案，不要讓環評委員違法審查。

環團守護外木山行動小組表示，台電提出之四接東移方案違背《環評法》、《開 發行為環境影響評估作業準則》及《海岸管理法》。因此環團表示，要求環保署確實要求台電完成法定之調查程序，不要讓今年7月即將卸任的環評委員「審查違法的環評資料」。

其次，依照二階第一次範疇界定會議時的環評委員討論意見，需在填築區內設置調查樣站並進行調查。台電所用的「很靠近」海2樣站，並非歷次小組審查會議通過可以拿來代表3.0方案的樣站，應依環評法提出符合3.0方案的執行程序。

另外，環團指出，有關四接對基隆港營運之影響，依原「真時操船模擬及平面水工模型試驗」結果顯示：未來港區內靜穩度下降、LNG船高風險航次過高、LNG操航模擬次數過低、防波堤角度設計等問題，各界仍諸多疑慮，應重做試驗。

最後，環團認為，台電這次所提出的《協和發電廠更新改建計畫環境影響評估初稿》的東移方案，與原先向環保署提出的方案範疇不同，因此認為這次的環評不符合程序，要求環保署退回此次環境影響評估資料，請台電依法重跑環評程序，不要讓環評委員違法審查。