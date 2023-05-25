德國麥森瓷器其中1件上千萬元、全球唯一的大花瓶，尚未展出就被買下。。（柯宗緯攝）

這次隆重邀請麥森瓷繪大師安奈特‧吉娜（Anett Gerner）來台，參加高雄的特展。（柯宗緯攝）

1710年創立的德國麥森瓷器，是歐洲藝術史縮影，跨越4個世紀作品，來自不同世代的藝術家，註記了不同世代的美好。大中華總代理國裕精挑細選出300件珍品，即日起至5月28日在高雄漢來飯店1樓展出，總價超過2億元，其中1件上千萬元、全球唯一的大花瓶，尚未展出就被買下。

國裕指出，這次特展集合21位不同世代的彩繪和雕塑大師之最新創作，他們不斷創新和追求完美的精神，讓藝術生命多了一份感動，他們通過各種高難度的製作技巧，傳遞麥森藝術不朽的輝煌，像是首度在高雄展出高度超過100公分的大花瓶，價值1100多萬，全球僅有1件，還未展出前就已經被老客戶買下。

此外，國裕公司因疫情因素，睽違4年今年邀請國外藝術家來台，這次隆重邀請麥森瓷繪大師安奈特‧吉娜（Anett Gerner）來台，參加高雄的特展，並帶來年度新作「春暖花開」壁畫，與麥森之友歡聚，一圓台灣典藏家與大師有約的心願。

這位大師屬麥森中生代頂尖畫家，是印度繪畫部門總監，在麥森瓷工坊扮演著承先啟後的角色，也是麥森現階段最閃耀之明星。國裕公司有緣能接待麥森不同世代之拔尖的瓷畫家，這是千載一時的難得機會，值得所有的熱愛瓷器藝術者好好珍惜與把握。