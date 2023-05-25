亞洲大學附屬現代美術館即日起舉辦「阿罩霧神遊天地：藝術‧科技特展」，由設計學院的師生創作，藉以述說霧峰的神話故事，展現在地特性。（馮惠宜攝）

亞洲大學附屬現代美術館即日起舉辦「阿罩霧神遊天地：藝術‧科技特展」，以霧峰文化為主題，由亞洲大學設計學院的師生創作出河神、霧神等十大神祇，藉以述說霧峰的神話故事，展現在地特性，更希望帶動霧峰的發展，讓世界看見霧峰。

亞洲大學附屬現代美術館去年10月成為第二座通過博物館法認證的台中市私立博物館，更是台灣首座大學附屬美術館，本次展期至2023年10月15日止，二樓由亞洲大學設計學院師生團隊策畫，透過十個幻想的神祇來將霧峰土地、歷史、文化融合豐富的視覺形象，以此喚起人們對於地方歷史、文化、自然的重視。

三樓規劃「天地往還」展區，展出陳庭詩、蕭勤、董承濂的現代藝術作品，表現出宇宙生機的神祕主義精神，透過這些神秘主義的作品來開展出當代藝術家對於大自然、宇宙的新的詮釋態度。

亦特別設置「阿罩霧天地之道」展區，展出林壽宇及林明弘兩位霧峰林家後代藝術家的作品，讓民眾對於霧峰林家有了不同的認識。

本次展出藝術家陳庭詩長年居住台中太平，董承濂畢業於東海美術系，林壽宇、林明弘更是出身霧峰林家，足見台中市一座深具藝術與人文的城市。這次由中部墾殖起點亞洲大學附屬現代美術館的展覽，深具回歸歷史，詮釋文化創新的意義。

亞美館館長潘襎表示，這次展覽透過霧峰文化、歷史、風土、物產，塑造出眾神的容姿與歷史記憶的想像；更透過國際的台灣藝術家：包括蕭勤、陳庭詩、林壽宇、林明弘、董承濂，藉由藝術與科技的結合引領更多民眾關注霧峰的過往與未來。