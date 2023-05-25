席曼寧出席《早點回家》首映會，受訪時侃侃而談。（林淑娟攝）

席曼寧出席《早點回家》首映會，受訪時侃侃而談。（林淑娟攝）

大愛新戲《早點回家》首映會，演員齊聚。（粘耿豪攝）

59歲的「花系列」女神席曼寧淡出螢光幕多年，已7年沒有接演戲劇，她25日出席大愛新戲《早點回家》首映會，受訪時透露這些年沒拍戲，但早已「財富自由」，靠「每10年賣一間房」足以過活，坦言早做好遺產規劃，將來走了保險金已指定全都捐贈給慈濟，透露現在的存款「20年還花不完，應該可以花40年」。

席曼寧坦言年輕時拍戲賺了不少錢，當時聽到演員前輩告誡：「賺錢要存起來，不要讓別人知道，就算是老公也不要全給他知道，也不要亂投資，就去買房。」加上她不斷被租屋處房東趕，她21歲就開始買房，「我想學做生意就買辦公室、怕以後不紅就買店面，總共買了4間房，現在賣到剩下1間淡水的自住屋」，最後一棟房子也預計在感覺自己身體不行了之後賣掉捐出去，不打算把錢留給手足或晚輩，直言：「一個對社會沒有貢獻的人，我錢給他要做什麼呢？給他買房買車嗎？我希望遺澤世界。留錢不如留德。」

席曼寧表示，所謂財富自由也是看想過什麼樣的生活，「慈濟人很節省，吃也很省，我們不用皮貨、絲製品，用壞的東西丟了就不再買新的。東西是因需要而買，而不是買想要的，斷掉慾望，我不收藏東西，家裡剩下的都是需要的」，生活上最奢侈的開銷就是她長期的運動–騎馬，一節課要2000到2500元，她也不會花很多錢在打扮上，以前拍戲就常用1000元的衣服穿出貴婦樣。

她透露剩下的積蓄還足以讓她生活40年，現在包含照顧八旬老父老母每個月大約支出12萬，姑媽生前每個月的醫療費、看護費9萬6千元也都是她支出。她完全沒有想找另一半的打算，笑說：「男人其實是個麻煩。傳統社會中男人只要養家就叫負責任、有錢就叫成材，但對很多女人來說，男人下班回家就跟兒子差不多、不做家務也不孝順父母，只是多個麻煩在家，要來幹嘛呢，養狗還會對你搖尾巴。我跟很多人演過戲、看過很多，周圍的男主角80％都不出色。」

保養得宜的她坦言很多人看到她都會想偷看她的耳朵後面有沒有「拉鍊」（意指拉皮痕跡），她笑說當然沒有，認為可以看起來年輕歸功長年吃素、學習兼善天下，學習修正自己愈來愈好，她說：「其實我一直在找一個時間點連頭髮都不要染了。如果不染，就是半白。」也說自己不是變年輕而是延緩老化，沒有愁容臉上就會比較光亮。

她回憶多年前張小燕訪問她時問她「妳覺得自己什麼時候最美」，她回「我現在最美」，「我都還記得小燕姐聽完後看著我傻眼的眼神，我那時想的是『我現在最美』，現在也覺得坐在這裡跟你們侃侃而談的我是最美，我的心不斷變美！」

目前她的生活台北、台南兩頭跑，「有一半的時間在台南照顧父母，另一半時間待在台北在慈濟靜思堂值班擔任導覽志工。今天就是來護持林嘉俐師姐，因為這是上人指定要說的故事」。她原先每年都會跟著慈濟到大陸賑災發放，但礙於疫情已經3年就沒有去，也怕傳染給年邁父母。