香港男神陳偉霆從歌唱比賽奪冠而出道，發過唱片也嘗試演戲，2013年他將事業重心轉往大陸，先後主演《古劍奇譚》、《老九門》等高人氣戲劇，晉升一線男星。不過其實他2018年搭到收到恐怖攻擊威脅的CA876班機，原本要從法國巴黎飛往北京，基於安全考量，只好臨時折返，下機後還看到數十位特警大陣仗等候，如今他想起此事不禁直呼：「我以為我要沒了」，非常可怕。

陳偉庭近日上大陸真人秀節目《一起露營吧2》還原機上情形，表示當時飛機已飛了2、3個小時，原本一切風平浪靜，未料空姐突然在走廊來回走動，還進到機長室，緊接著身旁朋友留意到窗外有異狀，但空姐解釋是飛機排油，此時，飛機突然大拐彎，驚險瞬間讓陳偉霆叫出聲來，但下秒就陷入沉默，以為生命就此畫下句點。

後來飛機在巴黎的機場上空來回盤旋，卻遲遲未下降，他目測至少有2、30台特警車，後來還見到一排排特警牽著警犬，要求每位乘客配合安全檢查，害陳偉霆足足被困在機上2個小時，後來才知道有人報警飛機上有炸彈，至於放油則是為了減輕重量以便降落，所幸後來得知是虛驚一場。

根據法國警方調查，當時一名澳洲乘客來不及登機，致電給航空公司表示被警方擋在警戒線後，理由是警方在機場調查一個可疑行李箱，且認為裝有炸彈，未料航空公司的工作人員誤聽成飛機上有炸彈，才會鬧出這起國際笑話。而後來陳偉霆被粉絲捕捉到下機後，推著行李的畫面，且他事後也在微博報平安：「安全，等我們大家一起平安回國吧」，讓粉絲鬆了一口氣。