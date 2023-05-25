2023國際青年暨青少年與少年拳擊國手選拔賽，25日在新竹市體育館落幕，地主三民國中成軍12年來終於出國手；奧運教練劉宗泰未指導選手而是擔任賽評，還得評論自家人互打。此次選拔針對亞洲青年暨青少年錦標賽、第2屆東亞青年運動會以及亞洲少年錦標賽，其中亞洲少年錦標賽，是台灣首度派隊參賽。

三民拳擊隊2011年成軍，教練林壯蔭過去為國家隊常客，陳芳榆獲選亞少女子43公斤級國手，邵凡睿選上男子49公斤級國手，為隊史12年來首批國手。林壯蔭坦言，從屏東赴新竹帶隊12年，終於教出第一批國手，心情只有「爽」可以形容，而自己也有機會成為代表隊教練，「希望他們盡力就好，享受比賽。」

邵凡睿父親邵子颺過去是台體大拳擊隊出身，現任曙光女中體育教師，林壯蔭表示，邵凡睿念北門國小時打棒球，來三民才開始接受拳擊訓練，是父親主動聯繫要把小孩送來。「學校練完回去爸爸再幫他強化，他進步幅度比其他隊友快，且他一改掉大賽就失常的毛病。」林壯蔭提到，獲勝那一刻真的喜極而泣，不是因獲勝，而是邵凡睿能克服心魔。

還會打爵士鼓的邵凡睿，過去因想運動而打棒球，爸爸安排他打拳擊時，也覺得拳擊很好玩，並不覺得辛苦，「爸爸幫忙加強，也可以幫助我更進步，可以多運動，也對升學有幫助。」

陳芳榆上個月新竹全中運獲得銅牌，國小也打棒球，國中原本希望加入籃球隊，但因只有她1位女生報名，教練建議她到拳擊隊。籃球轉練拳擊，陳芳榆也獲家人支持，也沒被這項高度肢體碰撞的運動嚇到，「我知道拳擊就是要打，第一次出國，期待可以跟不同國家的選手交流。」

拳擊協會秘書長彭俊銘指出，有選拔的量級選手都會派隊，亞青暨亞青少與東亞青運預計7月初在北市大學展開集訓，6月底適逢期末考，加上亞青主辦國把賽期提前1個月，時間會比較趕。亞青暨亞青少賽事7月14至30日於阿斯塔納舉行，東亞青運8月16至23日在烏蘭巴托開打，亞少10月1日至7日在利雅德展開。