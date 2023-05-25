王中平和余皓然的女兒韓菲頂著網路票選「最美星二代」的光環清新出道，才20歲就推出首張專輯《顯化法則》。近日為了宣傳新專輯，韓菲接受本報邀請進棚拍攝義大利珠寶DAMIANI時尚專題，在鏡頭前展現鄰家女孩的甜美風格，充滿美少女的青春活力。

雖然只有20歲，但韓菲的音樂閱歷豐富，從國中開始就玩樂團，在學校熱音社擔任主唱並創作音樂。她的首張專輯《顯化法則》，就是從她多達40首的自創歌曲中精選而來，靈感源自她看的小說、電影或漫畫，喜歡研究心理學的她，也在歌詞中融入她的夢境與人格分析。

韓菲不時把玩手中的DAMIANI的Margherita系列戒指，得知珠寶要價不菲時，吐著舌頭、臉上露出調皮又天真笑容。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／CHLOE）

「這些是我在青春時期創作的歌曲，也許並不成熟，但這是我當下的心情，是我此時的音樂。」韓菲笑說，青春錯過了，就永不復返，音樂創作的靈感也是一樣，一旦錯過了、長大了，可能就再也創作不出這樣的音樂。

余皓然跟王中平的女兒韓菲清新出道，頂著網路票選「最美星二代」的光環，20歲就推出首張專輯《顯化法則》，佩戴DAMIANI的Margherita系列珠寶，展現鄰家女孩的甜美風格。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／CHLOE）

為了一圓音樂的夢想，韓菲不惜放棄她在加拿大多倫多大學的學業，不少人覺得可惜，但韓菲覺得更應該要把握當下，緊抓住稍縱即逝的機會，與父母商量之後，決定給自己一年的時間，在音樂領域闖蕩拚搏一下。

「在加拿大念書這一年，開拓了我的視野，讓我成長很多、懂得思索自己的未來，也更加確定人生的目標。」韓菲解釋，休學不代表放棄學業，而是暫停一下下，「如果在音樂圈闖不出名堂，就回去念書。」

余皓然跟王中平的女兒韓菲清新出道，頂著網路票選「最美星二代」的光環，20歲就推出首張專輯《顯化法則》，佩戴DAMIANI的Margherita系列珠寶，展現鄰家女孩的甜美風格。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／CHLOE）

韓菲佩戴DAMIANI的Margherita系列珠寶，甜美俏麗、充滿仙氣的閨秀氣質，與Margherita珠寶清新可人的時尚品味完美契合，韓菲還不時把玩手中的戒指與項鍊，得知身上的珠寶都以K金、鑽石、彩寶打造，個個要價不菲時，不禁吐著舌頭、臉上露出調皮又天真笑容，模樣甚是可愛。

DAMIANI瑪格麗特Margherita系列彩虹寶石戒指，每款依寶石不同，22萬8400元起。（DAMIANI提供）

DAMIANI的Margherita系列珠寶設計靈感源自義大利皇后瑪格麗特（Margherita of Savoy），當年DAMIANI創始人Enrico Grassi Damiani以皇后的名字特格麗特創作雛菊花朵風珠寶，融入精緻的手工藝、設計創意和義式美學品味，風格甜美可愛，全系列採用黃K金、白金與玫瑰金，鑲嵌鑽石、紫水晶、黃水晶、剛玉等繽紛色調的彩寶。

DAMIANI瑪格麗特Margherita系列項鍊，鑲嵌褐鑽與紫水晶，10萬8100元起。（DAMIANI提供）

DAMIANI瑪格麗特祕密花園Margherita Secret Garden鑽表，白鑽3.99克拉和黃色藍寶石7.83克拉，203萬元起。（DAMIANI提供）