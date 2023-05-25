有些人頭腦轉得快，有時還喜歡耍小聰明，方便自己達到目的。《搜狐網》近日分享3個「最會耍小聰明」的星座血型組合，他們雖然有心機，但卻聰明到讓人難察覺，平時形象又很好，總是讓人討厭不起來。

第3名、天秤座B型

無論男女，天秤座B型都容易獲人憐愛，個性友善又正義，當別人對他們釋出善意時，通常都會用笑容去回應，給身邊的人留下好印象，此外天秤座B型腦筋動得很快，總是有許多想法，做事有時會耍小聰明，不過看在別人眼裡反而有點可愛。

第2名、雙魚座O型

無論O型還是雙魚座，都帶有天然呆的性格，不過也有耍小聰明的一面，特別是在異性前，他們會展現出截然不同的性格，例如女性會故意裝嬌弱，吸引異性幫忙，不過看在同性眼裡，反而覺得有些做作，不過對於異性來說，基本上都難以察覺。

第1名、處女座AB型

AB型的人較冷靜沉著，搭配對氣氛有敏銳度的處女座，使他們個性很機靈，總是預判各種狀況，並提前做出行動。例如提早發現主管的需求、工作上馬上發現異狀，在別人眼中，處女座AB型頭腦極好，但也因為他們太善於應變，所以常會耍小聰明，但旁人都不會發覺。