「雲林縣心生活發展協會」25日在雲林縣北港鎮義民廟舉辦「雲林好COOL-減碳生活」，回收舊衣物製成各種包包，協會發現雲林女性最喜歡以牛仔丹寧布製作購物袋、杯袋，原因是丹寧布最耐洗、耐用、耐髒，且使用愈久愈有個人特色，「農忙與平日都好用，就是丹寧包」。

「雲林好COOL-減碳生活」，由雲林縣環保局指導辦理，強調減碳行動從生活開始，「心生活發展協會」理事長蔡嘉琪表示，現代人因消費型態改變，衍生出許多舊衣物，造成資源浪費，希望藉由此活動的探索課程，讓舊衣物重獲新生命，賦予全新價值，減少碳足跡。

課程安排雲林科技大學環境與安全衛生工程系教授萬騰州，講述生活中的循環經濟、生活減碳行動實際案例；植栽老師董信宏教導學員製作幸福盆栽，讓大家認識廚餘培土及香草植物。

拼布老師翁若彤則指導大家利用再生設計，將舊衣物變成環保杯袋及背包，不僅善用資源，讓周邊隨手可得的舊衣物循環再利用，又可達到廢棄物減量、減少環境負擔目標，藉此建立友善農業及循環經濟。

蔡嘉琪指出，雲林為農業大縣，有許多農家婦女，大家最喜歡利用回收丹寧布製作各式包包，丹寧布就是俗稱的牛仔布，非常耐髒、耐洗、耐用，且經過巧思設計，充滿流行感，務農時使用不怕弄髒，平日使用也非常時尚，因此募集了上百件牛仔衣物，作為大家製作包包的材料。