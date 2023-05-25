台北凱撒緊鄰台北車站，交通便利，20年來受到許多海內外旅客喜愛。（台北凱撒大飯店提供）

台北凱撒與「原味千尋」攜手推出「經典海陸食感組」，獨家贈送給入住專案的消費者。（原味千尋提供）

入住20週年住房專案有機會抽到全台超夯迪士尼主題「台鐵環島之星夢想號」列車套票。（易遊網提供）

和逸飯店台南西門館及高雄中山館，雙品牌聯手推出「1＋1星級住」住宿優惠搶市。（國泰飯店觀光事業提供）

入住和逸飯店台南西門館，旅客可搭乘嘟嘟小火車環遊占地500坪的戶外奇趣操場。（國泰飯店觀光事業提供）

和逸飯店台南西門館「FUN大你的歡樂」親子下午茶套餐，嚴選義大利麵、法式輕食小點、兒童套餐及飲品。（國泰飯店觀光事業提供）

擁有無敵港景的和逸飯店高雄中山館Cozzi THE Roof，下午茶推出健康輕食組合396元起。（國泰飯店觀光事業提供）

疫後觀光業逐漸復甦，端午連假與暑假即將來臨，搶攻國旅住房商機，北高兩地的知名飯店紛推特色住宿優惠攬客。台北凱撒大飯店推出「20週年饗好禮住房專案」，一泊一食4320元，還獨享伴手禮與抽獎券等好禮，有機會抽中集團飯店住宿券。位於南台灣的和逸飯店台南西門館及高雄中山館，聯手推出「1＋1星級住」住宿優惠，雙人平日連住2晚6000元，等於每人每晚1500元即可住入星級旅宿。

緊鄰台北車站的台北凱撒大飯店，前身為台灣首座國際連鎖五星級飯店「台北希爾頓大飯店」，2003年起正式更名為「台北凱撒大飯店」，今年適逢品牌成立第20週年，特別推出「20週年饗好禮住房專案」回饋舊雨新知。

即日起至6月30日，入住精緻客房一泊一食4320元，入住站前套房每晚含早6320元起，專案獨享同為20週年的伴手禮冠軍「原味千尋」所推出的「經典海陸食感組」，內含手作黃金乳酪絲、特厚豬肉條及多樣天然味美的小品。此外，專案每房還可獲得雙喜禮物扭蛋代幣1枚及20周年專案抽獎券1張，有機會抽中集團飯店住宿券、不限站點高鐵車票兌換券2張或易遊網推出的全台超夯迪士尼主題「台鐵環島之星夢想號」列車套票。

南台灣和煦的陽光及特色美食受到不少海內外旅客喜愛，瞄準暑假旅遊旺季，位於市中心精華地段的和逸飯店台南西門館及高雄中山館，雙品牌聯手推出「1＋1星級住」住宿優惠，即日起至6月30日，周日至周四雙人連住2晚只要6000元，相當於每人每晚只需1500元即可享受星級住宿。加入品牌會員，訂房再享房價5％折扣。

在親子家庭中擁有高人氣的和逸飯店台南西門館，以豐富的遊樂設施聞名，其中最受旅客歡迎的就是乘坐嘟嘟小火車環遊占地500坪的戶外奇趣操場，大人與小孩皆能共同體驗玩樂時光。而今年度全新開幕的森林遊戲屋同樣獲得好評，入住即能無限暢玩。館內的Cozzi KITCHÉN餐廳推出「FUN大你的歡樂」親子下午茶套餐，嚴選義大利麵、法式輕食小點、兒童套餐及飲品，原價1310元加1成服務費，6月30日前，特價770元加1成。

主打高空美景的和逸飯店高雄中山館，客房內望出去即能俯瞰高雄港景及市景，於30樓Cozzi THE Roof餐廳用餐，更有居高臨下的絕佳視野，下午茶時段用餐還能見到夕陽美景。即日起業者推出健康輕食組合396元起，將健康餐點融入視覺美感，有最受大眾喜愛的「挪威燻鮭魚班尼迪克蛋」、香氣十足的「帶骨徳式香腸和培根」以及美味健康的「挪威燻鮭魚沙拉」。